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Шахтер Донецк
30.07.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

ПФК Львов – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Выздоравливающие против преображающихся

  • 29.07.2021 14:35
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ПФК Львов – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Шахтер Донецк

Второй кряду домашний поединок на старте сезона для «Львова» и первая выездная проверка Роберто Де Дзерби. Обе команды здорово вошли в чемпионат, и от того матч-открытие 2 тура УПЛ выглядит особенно привлекательным.

«Шахтер»

Уверенно по игре, но «скользко» по счету (2:1) выиграли «горняки» у «Ингульца». Если бы не нервная концовка – вице-чемпионы Украины вполне могли рассчитывать на самые лестные отзывы. Тем более, классно проявили себя все летние новички клуба, а Лассина Траоре отличился и забитым голом – причем, достаточно быстро (12 минута), четко замкнув прострел Соломона. Настроение в коллективе – лучше не придумаешь, и из негатива можно отметить разве что работу по индивидуальной программе Георгия Судакова.

Пятничная игра на «Арене-Львов» будет для «Шахтера» вдвойне важной, ведь уже во вторник у команды старт в очередном розыгрыше Лиги Чемпионов. Статистические выкладки противостояния с «Ингульцом» говорят о тотальном перевесе в контроле мяча. Особенно красноречив факт, что Майкон и Тарас Степаненко на двоих суммарно выполнили больше передач на поле, чем весь «Ингулец». Доминировал «Шахтер» и в других статистических показателях, но бельгийцы, конечно, соперники другого уровня, поэтому обольщаться не стоит.

ФК «Львов»

Постепенно выбирается из кадровых проблем львовский клуб – появилась информация о преодолении коллективом вспышки коронавирусной инфекции. Как помним, ранее были сведения, что тесты на COVID-19 сразу 11 исполнителей ФК «Львов» дали положительный результат. Однако без каких-либо сантиментов коллектив Анатолия Бессмертного отыграл с «Мариуполем», добившись ничьей (1:1). Дебютный гол в Премьер-лиге забил Артур Ременяк, поразивший цель головой после фланговой подачи Эрнеста.

Алексей Довгий, Максим Грысьо, Ренан, Александр Ильющенков и автор одного из мячей в триумфальном весеннем противостоянии «Львова» с «Шахтером» Альваро точно не помешали бы в минувшем туре, но кто-то из этих игроков наверняка вернется в «обойму» в пятницу.

Комментарий

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин также не забыл последнюю встречу против «Львова»: «Настроены продолжить победный ход. Помним, что в прошлом сезоне эта команда нас обыграла, потому будем вдвойне агрессивными и злыми. Думаю, каждый из футболистов, персонала и тренерского штаба хочет побеждать в каждом матче».

Статистика встреч

Действительно, вряд ли в ближайшее время сотрется из памяти мартовская победа «Львова» над «Шахтером» (3:2), ведь не каждый сезон удается обыгрывать чемпионов, еще и забивая три гола. Впрочем, Анатолий Бессмертный нисколько не преувеличивает значение статистики: «Нужно подойти к игре в полной боевой готовности. То, что было, уже никому не интересно. Сейчас у нас важнейшая игра с «Шахтером», и мы к ней готовимся». В целом же, перевес «горняков» в балансе встреч не оставляет сомнений: шесть побед в восьми матчах.

Ориентировочные составы:

ФК «Львов»: Костык, Романчук, Крушинский, Якимец, Брикнер, Эрнест, Чирьяк, Шина, Ременяк, Бусько, Ныч.

«Шахтер»: Трубин, Корниенко, Матвиенко, Марлон, Додо, Степаненко, Майкон, Соломон, Алан Патрик, Педриньо, Траоре.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что обновленный «Шахтер» продолжит поступательный рост, и ФК «Львов» вряд ли окажет мощное сопротивление «горнякам». Кризисы в игре дончан уже в прошлом, и даже факторы домашнего поля и возвращение выздоровевших футболистов не помогут львовянам.

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30 июля, пятница

ПФК «Львов» — «Шахтер»
Львов. «Арена Львов». 19:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ЛЬВОВ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:3
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Артем Цыганенко, Sport.ua

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