Свитолина — Харлан: «Ты — чемпионка! И всегда ей будешь»

Украинская теннисистка поддержала свою соотечественницу

  • 27.07.2021 14:36
  • 1907 просмотров
  • 4 комментария
Свитолина — Харлан: «Ты — чемпионка! И всегда ей будешь»
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина поддержала 30-летнюю украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан, которая неудачно выступила на Олимпиаде в Токио. В первом же поединке личного турнира Харлан проиграла 25-летней китаянке Ян Хеню со счетом 12:15.

«Ольга Харлан, ты — чемпионка!!! И всегда ей будешь. Наша гордость», — написала Элина в сторис, отметив Харлан.

Свитолина вышла в 1/4 финала одиночного теннисного турнира. Украинка сыграет против против Камилы Джорджи из Италии в среду, 28 июля. Поединок начнется в 5:00 утра по киевскому времени.

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Источник — Instagram

(10 голосов)

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Комментарии
    Іван Лапечук
    online
      Іван Лапечук, 27.07.2021 15:44
    0
    Харлан навсегда останется олимпийской чемпионкой! Несмотря на неудачу на этих ОИ, Оля, для нас ты есть и будешь Героем Украины
    Ссылка
    selfmade
    online
      selfmade, 27.07.2021 15:44
    0
    "Ты чемпионка!!! И всегда еЙ будешь" - Написала Свитолина. Интересно кому ей?
    Ссылка
    Bohdan Shelelyo
    online
      Bohdan Shelelyo, 27.07.2021 15:20
    -1
    Какое отношение Свитолина имеет в Футболу и Премьер Лиги?
    https://prnt.sc/1glpycc
    Ссылка
    sanchos78
    online
      sanchos78, 27.07.2021 15:02
    +7
    Согласен.
    Ссылка
    sanchos78
    online
      sanchos78, 27.07.2021 15:02
    +7
    Согласен.
    Ссылка
    Іван Лапечук
    online
      Іван Лапечук, 27.07.2021 15:44
    0
    Харлан навсегда останется олимпийской чемпионкой! Несмотря на неудачу на этих ОИ, Оля, для нас ты есть и будешь Героем Украины
    Ссылка
    selfmade
    online
      selfmade, 27.07.2021 15:44
    0
    "Ты чемпионка!!! И всегда еЙ будешь" - Написала Свитолина. Интересно кому ей?
    Ссылка
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