Свитолина — Харлан: «Ты — чемпионка! И всегда ей будешь»

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина поддержала 30-летнюю украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан, которая неудачно выступила на Олимпиаде в Токио. В первом же поединке личного турнира Харлан проиграла 25-летней китаянке Ян Хеню со счетом 12:15.
«Ольга Харлан, ты — чемпионка!!! И всегда ей будешь. Наша гордость», — написала Элина в сторис, отметив Харлан.
Свитолина вышла в 1/4 финала одиночного теннисного турнира. Украинка сыграет против против Камилы Джорджи из Италии в среду, 28 июля. Поединок начнется в 5:00 утра по киевскому времени.
Источник — Instagram
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