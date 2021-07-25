Вторая лига. Матчи первого тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 июля проходят поединки 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию стартовых матчей турнира.
Вторая лига
1-й тур, 25 июля
- 17:00 Днепр Черкасcы – АФСК Киев
- 17:00 Перемога Днепр – Скорук Томаковка
- 17:00 Эпицентр Дунаевцы – Нива Винница
- 17:00 Яруд Мариуполь – Виктория Николаевка
- 17:00 Любомир Ставище – Карпаты Галич
- 18:00 Кристалл Херсон – Таврия Симферополь
- 18:00 Левый берег Киев – ЛНЗ Черкассы
- 18:00 Николаев – Тростянец
- 18:00 Никополь – Балканы Заря
- 18:00 Чайка – Буковина Черновцы
- 18:00 Энергия Новая Каховка – Реал Фарма Одесса
- 18:00 Полтава – Сумы
- 18:30 Волчанск – Металлург Запорожье
Плейеры будут добавлены перед началом игры.
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Источник — Sport.ua
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