1-й тур
Левый берег
0 : 0
ЛНЗ
25.07.2021 18:00

Вторая лига. Матчи первого тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 июля видеотрансляцию матчей 1-го тура Второй лиги

  • 25.07.2021 07:55
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Вторая лига. Матчи первого тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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25 июля проходят поединки 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию стартовых матчей турнира.

Вторая лига

1-й тур, 25 июля

  • 17:00 Днепр Черкасcы – АФСК Киев
  • 17:00 Перемога Днепр – Скорук Томаковка
  • 17:00 Эпицентр Дунаевцы – Нива Винница
  • 17:00 Яруд Мариуполь – Виктория Николаевка
  • 17:00 Любомир Ставище – Карпаты Галич
  • 18:00 Кристалл Херсон – Таврия Симферополь
  • 18:00 Левый берег Киев – ЛНЗ Черкассы
  • 18:00 Николаев – Тростянец
  • 18:00 Никополь – Балканы Заря
  • 18:00 Чайка – Буковина Черновцы
  • 18:00 Энергия Новая Каховка – Реал Фарма Одесса
  • 18:00 Полтава – Сумы
  • 18:30 Волчанск – Металлург Запорожье

Плейеры будут добавлены перед началом игры.

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Источник — Sport.ua

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