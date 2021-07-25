Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Металлист 1925» – «Рух» - 2:0



Батюшин, 7, Крыськив, 35



Западня, 45+1

«Металлист 1925»: Сидоренко – Западня, Шершень, Ткачук, Жичиков – Крыськив, Габелок, Голодюк – Батюшин, Пономарь (Фабиньо, 15), Савин.

Запасные: Коваленко, Ермаков, Ченбай, Квакич, Ременюк, Протасов, Дмитренко, Задерака.

«Рух»: Бандура – Мысык, Дидык, Белый, Гагун – Мартынюк – Климчук, Федорчук, Кухарук, Бойчук – Борячук.

Запасные: Панькив, Альваренга, Карасюк, Сыч, Лях, Ориховский, Притула, Кузык, Кондраков.

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Стадион: ОСК «Металлист» (Харьков).



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+2 мин. МОМЕНТ! Сидоренко забрал в руки мяч, после подкрученного удара Климчука со входа в правый фланг штрафной под перекладину.



45+1 мин. Решил поспорить с арбитром Западня.



45 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через три минуты.



43 мин. Мысык налетел с фолом на Крыськива у левого угла чужой штрафной.



41 мин. Гагун не прочитал возможность перевода на правый фланг атаки от Белого из центра поля, поэтому и упустил мяч на приеме.



39 мин. Дидык с выносом в аут опередил Фабиньо, на которого забрасывался мяч по правому флангу.



37 мин. МОМЕНТ! Кухарук на правом фланге в борьбе против Голодюка выиграл мяч для Борячука, который с первого же касания мощно пробил под перекладину, но голкипер и глазом не моргнул!



35 мин. ГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Подачу с левого фланга Мысыка головой перевел прямиком на стоящего перед штрафной Крыськива, который со второго касания дал в дальнюю штангу, рикошет от которой зашел в сетку!



34 мин. Дидык не пропустил Фабиньо с мячом себе за спину у центральной линии.



32 мин. Сидоренко разобрался с прострелом Бойчука с правого фланга в контратаке соперников.



31 мин. Белый без проблем сбросил мяч в руки голкиперу, после прострела Савина с правого фланга.



29 мин. ОПАСНО! Кухарук запустил мяч над воротами ударом с отскока в правом фланге чужой штрафной.



27 мин. Фабиньо раскрутил двоих соперников в левом фланге контратаки, но вывести мяч из зоны так и не сумел.



25 мин. Батюшин и Голодюк насыпали боковому арбитру по какому-то поводу.



23 мин. Харьковчане сидят в глубокой обороне, пока соперники катают у центральной линии.



21 мин. МОМЕНТ! Савин пальнул издали в контратаке по центру поля, но Бандура на линии зафиксировал!



20 мин. Подача со стандарта была выбита в аут защитниками.



19 мин. Атака Руха по правому флангу завершилась фолом Западни против Бойчука.



17 мин. Савин только начал набирать на правом фланге, как тут же был сбит Борячуком.



15 мин. ЗАМЕНА У МЕТАЛЛИСТА 1925. Фабиньо заменил Пономаря, которого унесли в подтрибунные помещения.



13 мин. У Пономаря что-то очень серьезное с левой ногой. Сразу схватился за нее, а носилки уже на поле.



11 мин. Дидык грубо сыграл в отборе против Пономаря на левом фланге чужой половины.



9 мин. Харьковчане сразу силу в оборону. Рух комбинирует.



7 мин. ГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Тяжелый дальний удар с правого фланга от Савина Бандура отбил перед собой, после чего Дидык неудачно выбил мяч прямиком на ногу Батюшину, который спокойно пробил в правый угол мимо голкипера!



5 мин. 1925 старается удерживать мяч на чужой половине.



3 мин. ОПАСНО! Бандура выскочил на правый фланг своей штрафной, где начал прессинговать Батюшина, получившего пас из глубины от Савина, но соперник так и не пробил в пустые.



1 мин. Блокирован прострел Климчука с правого фланга.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!

















В воскресенье, 25-го июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и львовский «Рух». Матч пройдет в Харькове, на поле стадиона ОСК «Металлист», начало в 17:00.

Еще год назад коллектив Ивана Федика получал свой первый бесценный опыт выступлений в «элите» нашего футбола, а уже сейчас готов поделиться своими навыками с абсолютным дебютантом УПЛ. Коллектив Валерия Кривенцова в текущем сезоне будет находиться в очень тяжелых условиях, так как ситуация внутри его родного города выглядит совершенно нездоровой с точки зрения конкуренции, поэтому задачу закрепиться в наивысшем дивизионе «1925» будет стараться выполнять уже с первого тура.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Рух».