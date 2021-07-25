1-й тур
Металлист 1925
2 : 0
Рух Львов
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Металлист 1925 – Рух – 2:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 25.07.2021 16:59
  • 6065 просмотров
  • 13 комментариев
Металлист 1925 – Рух – 2:0. LIVE
© ФК Металлист 1925

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Металлист 1925» – «Рух» - 2:0

Батюшин, 7, Крыськив, 35

Западня, 45+1

«Металлист 1925»: Сидоренко – Западня, Шершень, Ткачук, Жичиков – Крыськив, Габелок, Голодюк – Батюшин, Пономарь (Фабиньо, 15), Савин.

Запасные: Коваленко, Ермаков, Ченбай, Квакич, Ременюк, Протасов, Дмитренко, Задерака.

«Рух»: Бандура – Мысык, Дидык, Белый, Гагун – Мартынюк – Климчук, Федорчук, Кухарук, Бойчук – Борячук.

Запасные: Панькив, Альваренга, Карасюк, Сыч, Лях, Ориховский, Притула, Кузык, Кондраков.

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Стадион: ОСК «Металлист» (Харьков).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. МОМЕНТ! Сидоренко забрал в руки мяч, после подкрученного удара Климчука со входа в правый фланг штрафной под перекладину.

 45+1 мин. Решил поспорить с арбитром Западня.

45 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через три минуты.

43 мин. Мысык налетел с фолом на Крыськива у левого угла чужой штрафной.

41 мин. Гагун не прочитал возможность перевода на правый фланг атаки от Белого из центра поля, поэтому и упустил мяч на приеме.

39 мин. Дидык с выносом в аут опередил Фабиньо, на которого забрасывался мяч по правому флангу.

37 мин. МОМЕНТ! Кухарук на правом фланге в борьбе против Голодюка выиграл мяч для Борячука, который с первого же касания мощно пробил под перекладину, но голкипер и глазом не моргнул!

 35 мин. ГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Подачу с левого фланга Мысыка головой перевел прямиком на стоящего перед штрафной Крыськива, который со второго касания дал в дальнюю штангу, рикошет от которой зашел в сетку!

34 мин. Дидык не пропустил Фабиньо с мячом себе за спину у центральной линии.

32 мин. Сидоренко разобрался с прострелом Бойчука с правого фланга в контратаке соперников.

31 мин. Белый без проблем сбросил мяч в руки голкиперу, после прострела Савина с правого фланга.

29 мин. ОПАСНО! Кухарук запустил мяч над воротами ударом с отскока в правом фланге чужой штрафной.

27 мин. Фабиньо раскрутил двоих соперников в левом фланге контратаки, но вывести мяч из зоны так и не сумел.

25 мин. Батюшин и Голодюк насыпали боковому арбитру по какому-то поводу.

23 мин. Харьковчане сидят в глубокой обороне, пока соперники катают у центральной линии.

21 мин. МОМЕНТ! Савин пальнул издали в контратаке по центру поля, но Бандура на линии зафиксировал!

20 мин. Подача со стандарта была выбита в аут защитниками.

19 мин. Атака Руха по правому флангу завершилась фолом Западни против Бойчука.

17 мин. Савин только начал набирать на правом фланге, как тут же был сбит Борячуком.

15 мин. ЗАМЕНА У МЕТАЛЛИСТА 1925. Фабиньо заменил Пономаря, которого унесли в подтрибунные помещения.

13 мин. У Пономаря что-то очень серьезное с левой ногой. Сразу схватился за нее, а носилки уже на поле.

11 мин. Дидык грубо сыграл в отборе против Пономаря на левом фланге чужой половины.

9 мин. Харьковчане сразу силу в оборону. Рух комбинирует.

 7 мин. ГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Тяжелый дальний удар с правого фланга от Савина Бандура отбил перед собой, после чего Дидык неудачно выбил мяч прямиком на ногу Батюшину, который спокойно пробил в правый угол мимо голкипера!

5 мин. 1925 старается удерживать мяч на чужой половине.

3 мин. ОПАСНО! Бандура выскочил на правый фланг своей штрафной, где начал прессинговать Батюшина, получившего пас из глубины от Савина, но соперник так и не пробил в пустые.

1 мин. Блокирован прострел Климчука с правого фланга.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

   



Возможно, это изображение (1 человек и текст «M 25.07 2021 17:00 VBET лîга 1-йтур тур стартовий склад- 33 бандура 25 блий 29 ддик 17 мисик (K) 15 мартинюк 8 кухарук 5 федорчук 7 климчук 2 гагун 23 бойчук 45 борячук запасні панькв, альваренга, карасюк сич, лях, орховський, притула, кузик, кондраков First»)

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В воскресенье, 25-го июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и львовский «Рух». Матч пройдет в Харькове, на поле стадиона ОСК «Металлист», начало в 17:00.

Еще год назад коллектив Ивана Федика получал свой первый бесценный опыт выступлений в «элите» нашего футбола, а уже сейчас готов поделиться своими навыками с абсолютным дебютантом УПЛ. Коллектив Валерия Кривенцова в текущем сезоне будет находиться в очень тяжелых условиях, так как ситуация внутри его родного города выглядит совершенно нездоровой с точки зрения конкуренции, поэтому задачу закрепиться в наивысшем дивизионе «1925» будет стараться выполнять уже с первого тура.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Рух».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 25.07.2021 17:58
    +2
    Второй гол красавец.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 25.07.2021 17:48
    +1
    Tokyo2022, 25.07.2021 17:41
    мабуть більше всіх втомились у всій Європі!!!!!
    А ти хоч знаєш по якій причині, чи аби пукнути?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 25.07.2021 17:47
    +1
    Обана, похоже буки просчитались
    Ссылка
    Tokyo2022
    online
      Tokyo2022, 25.07.2021 17:41
    -4
    APL, 25.07.2021 17:35
    Вони не пропускають, просто гру перенесли
    мабуть більше всіх втомились у всій Європі!!!!!
    Ссылка
    Tokyo2022
    online
      Tokyo2022, 25.07.2021 17:40
    +4
    что плохого в нескольких Метталистов в одном городе? Тбилиси, Киев и Минск играли жешь в одной лиге под одним названием?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 25.07.2021 17:35
    0
    Юра Илюк, 25.07.2021 17:30
    Почему Динамо Киев пропускает первый тур?
    Вони не пропускають, просто гру перенесли
    Ссылка
    Юра Илюк
    online
      Юра Илюк, 25.07.2021 17:30
    -1
    Почему Динамо Киев пропускает первый тур?
    Ссылка
    Oliev2001
    online
      Oliev2001, 25.07.2021 17:15
    +2
    Vladislav Pohily, 25.07.2021 17:10
    Судячи з кількості глядачів, Харків визначився за який Металіст вболівати.
    Трудящимся завтра на работу. А тут пилять за пол города, когда можно в жару и дома посмотреть. Тем более, что Ковид Дельта уже в Украине...
    А на Ярика придут ФОПы и "студенты")) У них есть время и деньги.
    Ссылка
    Oliev2001
    online
      Oliev2001, 25.07.2021 17:11
    0
    Сразу, и навсегда!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 25.07.2021 17:10
    +2
    Судячи з кількості глядачів, Харків визначився за який Металіст вболівати.
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 25.07.2021 17:05
    -2
    Покажіть кращу гру ніж учора!
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 24.07.2021 21:00
    +3
    Олексій Коваль, 24.07.2021 20:15
    В добрый путь, ребята!
    Підтримую!
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 24.07.2021 20:15
    +3
    В добрый путь, ребята!
    Ссылка
    Tokyo2022
    online
      Tokyo2022, 25.07.2021 17:40
    +4
    что плохого в нескольких Метталистов в одном городе? Тбилиси, Киев и Минск играли жешь в одной лиге под одним названием?
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 24.07.2021 21:00
    +3
    Олексій Коваль, 24.07.2021 20:15
    В добрый путь, ребята!
    Підтримую!
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 24.07.2021 20:15
    +3
    В добрый путь, ребята!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 25.07.2021 17:58
    +2
    Второй гол красавец.
    Ссылка
    Oliev2001
    online
      Oliev2001, 25.07.2021 17:15
    +2
    Vladislav Pohily, 25.07.2021 17:10
    Судячи з кількості глядачів, Харків визначився за який Металіст вболівати.
    Трудящимся завтра на работу. А тут пилять за пол города, когда можно в жару и дома посмотреть. Тем более, что Ковид Дельта уже в Украине...
    А на Ярика придут ФОПы и "студенты")) У них есть время и деньги.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 25.07.2021 17:10
    +2
    Судячи з кількості глядачів, Харків визначився за який Металіст вболівати.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 25.07.2021 17:48
    +1
    Tokyo2022, 25.07.2021 17:41
    мабуть більше всіх втомились у всій Європі!!!!!
    А ти хоч знаєш по якій причині, чи аби пукнути?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 25.07.2021 17:47
    +1
    Обана, похоже буки просчитались
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 25.07.2021 17:35
    0
    Юра Илюк, 25.07.2021 17:30
    Почему Динамо Киев пропускает первый тур?
    Вони не пропускають, просто гру перенесли
    Ссылка
    Oliev2001
    online
      Oliev2001, 25.07.2021 17:11
    0
    Сразу, и навсегда!
    Ссылка
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