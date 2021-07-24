Кьеллини хочет продлить контракт с Ювентусом не два года

Легендарный защитник не планирует завершать карьеру

  • 24.07.2021 17:23
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Кьеллини хочет продлить контракт с Ювентусом не два года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Кьеллини

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини сейчас находится в статусе свободного агента – его контракт с «Ювентусом» истек в конце июня.

Сам капитан сборной Италии, которому в августе исполнится 37 лет, хочет подписать новый контракт с «Ювентусом», при чем сразу на два года. Кьеллини планирует выступить на чемпионате мира-2022, и хочет подойти к турниру в хорошей форме.

Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года. Недавно со сборной Италии защитник выиграл Евро-2020.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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