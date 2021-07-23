Полноценный трансфер. Рух приобрел перспективного защитника

Официальный сайт «Руха» проинформировал о подписании 18-летнего защитника «Агробизнеса» Романа Дидыка.

При этом отмечается, что это полноценный трансфер, за который львовский клуб заплатил деньги. О сумме перехода информации нет.

18-летний Дидык успел в Первой лиге отыграть за «Агробизнес» 42 матча и забил 2 гола.

Контракт подписан на 5 лет.