Полноценный трансфер. Рух приобрел перспективного защитника

Роман Дидык перебрался в состав львовской команды

  • 23.07.2021 17:45
  • 1837 просмотров
  • 1 комментарий
Полноценный трансфер. Рух приобрел перспективного защитника
© fcrukh.com

Официальный сайт «Руха» проинформировал о подписании 18-летнего защитника «Агробизнеса» Романа Дидыка.

При этом отмечается, что это полноценный трансфер, за который львовский клуб заплатил деньги. О сумме перехода информации нет.

18-летний Дидык успел в Первой лиге отыграть за «Агробизнес» 42 матча и забил 2 гола.

Контракт подписан на 5 лет.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Рух Львов

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Александр Мельничук
    online
      Александр Мельничук, 23.07.2021 18:04
    0
    Дивлячись на його обличчя, подумав- "заліплений"
    Ссылка
    Александр Мельничук
    online
      Александр Мельничук, 23.07.2021 18:04
    0
    Дивлячись на його обличчя, подумав- "заліплений"
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности