Полноценный трансфер. Рух приобрел перспективного защитника

Официальный сайт «Руха» проинформировал о подписании 18-летнего защитника «Агробизнеса» Романа Дидыка.
При этом отмечается, что это полноценный трансфер, за который львовский клуб заплатил деньги. О сумме перехода информации нет.
18-летний Дидык успел в Первой лиге отыграть за «Агробизнес» 42 матча и забил 2 гола.
Контракт подписан на 5 лет.
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Источник — ФК Рух Львов
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