Динамо Киев

В понедельник, 26 июля, киевское «Динамо» на учебно-тренировочном сборе в Австрии проведет контрольный матч против испанского «Вильярреала». Начало в 18:00.
Летнее межсезонье УПЛ 2021: расписание и результаты контрольных матчей
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Источник — Sport.ua
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