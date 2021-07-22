КуПС - Ворскла. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 19:00 начался матч квалификации Лиги конференций между финским клубом КуПС и украинской «Ворсклой».
В новости будут появляться голы, лучшие моменты и обзор поединка.
КуПС - Ворскла 1:0. Гол Удо
КуПС - Ворскла 1:1. Гол Кане
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.