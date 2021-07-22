Черноморец не сможет принять Днепр-1 в Одессе

Во втором туре УПЛ «Черноморец» должен был в Одессе принимать «Днепр-1». В первом туре одесситы на выезде сыграют с «Десной».
Однако матч «Черноморец» - «Днепр-1» не состоится в Одессе. Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.
Причина – плохое состояние газона стадиона в Одессе после концерта Монатика. Поединок будет перенесен в Днепр. Формальным хозяином матча останется «Черноморец», а, соответственно, транслятором поединка – телеканалы «Футбол».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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