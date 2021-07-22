Черноморец не сможет принять Днепр-1 в Одессе

Матч 2-го тура УПЛ будет перенесен в Днепр

  • 22.07.2021 14:27
  • 2216 просмотров
  • 14 комментариев
Черноморец не сможет принять Днепр-1 в Одессе
© meta-ratings.com.ua

Во втором туре УПЛ «Черноморец» должен был в Одессе принимать «Днепр-1». В первом туре одесситы на выезде сыграют с «Десной».

Однако матч «Черноморец» - «Днепр-1» не состоится в Одессе. Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

Причина – плохое состояние газона стадиона в Одессе после концерта Монатика. Поединок будет перенесен в Днепр. Формальным хозяином матча останется «Черноморец», а, соответственно, транслятором поединка – телеканалы «Футбол».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    sahka1981
    online
      sahka1981, 22.07.2021 15:14
    -1
    "На такой шаг одесситы вынуждены были пойти, поскольку перед стартом футбольного сезона на одесском стадионе «Черноморец» ухудшилось качество газона после концерта Монатика. Помимо этого, 24 июля на стадионе «Черноморец» состоится концерт российского исполнителя Максима Коржа. ."
    Ссылка
    M@ks__Mole7777
    online
      M@ks__Mole7777, 22.07.2021 15:12
    -1
    Что ж такое суркис , ты игроков своем дынамо не покупай ,а газончик новый фарму настели
    Ссылка
    Artyom_I
    online
      Artyom_I, 22.07.2021 15:11
    -3
    Можно в Конче-Заспе сыграть
    Ссылка
    ...
    online
      ..., 22.07.2021 15:10
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 22.07.2021 15:04
    А до чого тут Монатік, якщо керівництво стадіону - баригі та жлоби. Заробляєте бабло на концерті - забезпечте будь ласка нормальне накриття газону.
    Мохнатик пел на узком языке.
    Ссылка
    ...
    online
      ..., 22.07.2021 15:08
    0
    Надо было в Мариуполе играть.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.07.2021 15:04
    0
    Александр Пересадько, 22.07.2021 14:59
    Монатика на кол посадить
    А до чого тут Монатік, якщо керівництво стадіону - баригі та жлоби. Заробляєте бабло на концерті - забезпечте будь ласка нормальне накриття газону.
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 22.07.2021 15:03
    0
    Fangold, 22.07.2021 14:53
    Може краще на стадіоні Динамо? Чи краще на базі в кончі-заспі, а вивіска яка: Динамо-2 - Дніпро-1
    Ну хорошо.... если фарм, то почему трансляции на гебельс ТВ, а не на плюсах? Зрада?
    Ссылка
    MaceooPlex
      MaceooPlex, 22.07.2021 15:00
    0
    Milan1990, 22.07.2021 14:46
    Снять с УПЛ, как Мариуполь в прошлом году?)
    Как Говерлу несколькими годами ранее)
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 22.07.2021 14:59
    +4
    Монатика на кол посадить
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 22.07.2021 14:53
    -3
    Може краще на стадіоні Динамо? Чи краще на базі в кончі-заспі, а вивіска яка: Динамо-2 - Дніпро-1
    Ссылка
    Евгений Павлович
      Евгений Павлович, 22.07.2021 14:48
    0
    Хорошо,что не два Монатика потоптались...
    Ссылка
    Milan1990
    online
      Milan1990, 22.07.2021 14:46
    +1
    Рождённые в Автобусе, 22.07.2021 14:42
    Рогоморец снять с УПЛ,или пусть живёт и тренируется с автобусниками на К Заспе,да там и играет на киевскую обл,вонючий фарм
    Снять с УПЛ, как Мариуполь в прошлом году?)
    Ссылка
    Рождённые в Автобусе
    online
      Рождённые в Автобусе, 22.07.2021 14:42
    -2
    Рогоморец снять с УПЛ,или пусть живёт и тренируется с автобусниками на К Заспе,да там и играет на киевскую обл,вонючий фарм
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 22.07.2021 14:35
    0
    Перекопать и посеять пшеницу , пусть она на пустом стадионе хранится , в доме который построил ....не Джек.
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 22.07.2021 14:59
    +4
    Монатика на кол посадить
    Ссылка
    Milan1990
    online
      Milan1990, 22.07.2021 14:46
    +1
    Рождённые в Автобусе, 22.07.2021 14:42
    Рогоморец снять с УПЛ,или пусть живёт и тренируется с автобусниками на К Заспе,да там и играет на киевскую обл,вонючий фарм
    Снять с УПЛ, как Мариуполь в прошлом году?)
    Ссылка
    ...
    online
      ..., 22.07.2021 15:10
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 22.07.2021 15:04
    А до чого тут Монатік, якщо керівництво стадіону - баригі та жлоби. Заробляєте бабло на концерті - забезпечте будь ласка нормальне накриття газону.
    Мохнатик пел на узком языке.
    Ссылка
    ...
    online
      ..., 22.07.2021 15:08
    0
    Надо было в Мариуполе играть.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.07.2021 15:04
    0
    Александр Пересадько, 22.07.2021 14:59
    Монатика на кол посадить
    А до чого тут Монатік, якщо керівництво стадіону - баригі та жлоби. Заробляєте бабло на концерті - забезпечте будь ласка нормальне накриття газону.
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 22.07.2021 15:03
    0
    Fangold, 22.07.2021 14:53
    Може краще на стадіоні Динамо? Чи краще на базі в кончі-заспі, а вивіска яка: Динамо-2 - Дніпро-1
    Ну хорошо.... если фарм, то почему трансляции на гебельс ТВ, а не на плюсах? Зрада?
    Ссылка
    MaceooPlex
      MaceooPlex, 22.07.2021 15:00
    0
    Milan1990, 22.07.2021 14:46
    Снять с УПЛ, как Мариуполь в прошлом году?)
    Как Говерлу несколькими годами ранее)
    Ссылка
    Евгений Павлович
    online
      Евгений Павлович, 22.07.2021 14:48
    0
    Хорошо,что не два Монатика потоптались...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 22.07.2021 14:35
    0
    Перекопать и посеять пшеницу , пусть она на пустом стадионе хранится , в доме который построил ....не Джек.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности