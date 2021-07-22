Защитник сборной Эстонии не поможет Ворскле в первом матче Лизи конференций

Сегодня, 22 июля, полтавская «Ворскла» первой из украинских команд начнет еврокубковый сезон 2021/22.

Соперником команды Юрия Максимова в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций будет финский «КуПС».

Не поможет «Ворскле» в предстоящем поединке защитник сборной Эстонии Йоонас Тамм, у которого дисквалификация. Красную карточку эстонец получил в прошлогодней игре за черниговскую «Десну» против немецкого «Вольфсбурга».

Матч «КуПС» – «Ворскла» начнется в 19:00 по Киеву. Ответная встреча состоится 29 июля в Полтаве.