Источник: молодой форвард Динамо может продолжить карьеру в Черноморце

Форвард Динамо Владислав Ванат может продолжить выступления в одесском «Черноморце», который недавно возглавил его бывший наставник в «Динамо U-21» Юрий Мороз.

Ванат досрочно покинул зарубежный сбор команды и вернулся в Украину.

В Одессу уже перешли на правах аренды 12 игроков, принадлежащих «Динамо». Среди них два форварда – Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко. Владислав может стать третьим форвардом киевлян в одесском клубе.

Цитаишвили и другие. Динамо отдало 12 игроков в аренду Черноморцу