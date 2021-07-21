Источник: молодой форвард Динамо может продолжить карьеру в Черноморце

Ванат присоединится к 12 игрокам, арендованным «моряками» у «Динамо»

  • 21.07.2021 21:45
  • 586 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: молодой форвард Динамо может продолжить карьеру в Черноморце
© ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Форвард Динамо Владислав Ванат может продолжить выступления в одесском «Черноморце», который недавно возглавил его бывший наставник в «Динамо U-21» Юрий Мороз.

Ванат досрочно покинул зарубежный сбор команды и вернулся в Украину.

В Одессу уже перешли на правах аренды 12 игроков, принадлежащих «Динамо». Среди них два форварда – Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко. Владислав может стать третьим форвардом киевлян в одесском клубе.

Цитаишвили и другие. Динамо отдало 12 игроков в аренду Черноморцу

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Источник — Динамомания

(2 голоса)

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Комментарии
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 21.07.2021 22:07
    +1
    Превратили Черноморец в чёрти что
    И спрашивается, зачем такая команда нужна в УПЛ. Пусть бы барахталась во 1-й лиге. Это кстати касается и Мариуполя.
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 21.07.2021 22:07
    +1
    Превратили Черноморец в чёрти что
    И спрашивается, зачем такая команда нужна в УПЛ. Пусть бы барахталась во 1-й лиге. Это кстати касается и Мариуполя.
    Ссылка
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