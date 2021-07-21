Источник: молодой форвард Динамо может продолжить карьеру в Черноморце

Форвард Динамо Владислав Ванат может продолжить выступления в одесском «Черноморце», который недавно возглавил его бывший наставник в «Динамо U-21» Юрий Мороз.
Ванат досрочно покинул зарубежный сбор команды и вернулся в Украину.
В Одессу уже перешли на правах аренды 12 игроков, принадлежащих «Динамо». Среди них два форварда – Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко. Владислав может стать третьим форвардом киевлян в одесском клубе.
Цитаишвили и другие. Динамо отдало 12 игроков в аренду Черноморцу
Источник — Динамомания
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И спрашивается, зачем такая команда нужна в УПЛ. Пусть бы барахталась во 1-й лиге. Это кстати касается и Мариуполя.
И спрашивается, зачем такая команда нужна в УПЛ. Пусть бы барахталась во 1-й лиге. Это кстати касается и Мариуполя.
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