Скандал? В раздевалках сменили эмблемы Металлиста 1925 на лого Металлиста

В Харькове два клуба ломают копья вокруг стадиона «Металлист»

  • 20.07.2021 21:00
  • 1688 просмотров
  • 4 комментария
Скандал? В раздевалках сменили эмблемы Металлиста 1925 на лого Металлиста
© Facebook

Исполнительный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин сообщил, что в раздевалке на стадионе «Металлист» демонтировали надписи клуба «Металлист 1925» и установили лого возрожденного «Металлиста»:

«Пост боли или еб***тым нет покоя. Все, что нужно знать о «возрождении» футбола в Харькове.

Сегодня в рамках «частно-городского партнерства», под вопли: «Слава КПСС», «возродили» домашнюю раздевалку «Металлиста 1925» на ОСК «Металлист», где этой весной, за неделю до старта чемпионата, был произведен капитальный ремонт обеих раздевалок и выполнен брендинг нашей домашней раздевалки в клубных цветах.

Однако ничто не помешало сегодня ретивым «реконструкторам» без зазрения совести демонтировать эту отделку, причем никто даже не поинтересовался мнением клуба, не проговорил механизм компенсации за причиненный ущерб.  Просто взяли, уничтожили, показав лишний раз, что вы, «Металлист 1925», здесь никто и звать вас никак.

Хочется отметить, что «Металлист 1925» имеет действующий договор с ОСК «Металлист» до конца сезона 2022/23. При этом, уступив одно из помещений раздевалок, в пользу «Металлиста» – как раз ту самую, которую они хотели использовать в качестве домашней.

Судя по фото, доступным в комментариях, думаю, вновь следует ожидать переезд грозы авторитетов украинского футбола в помещение «возрожденной» раздевалки. Данный пост выражает личное мнение автора и никоим образом не связан с занимаемой им должностью».

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Источник — Facebook

(6 голосов)

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Комментарии
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 20.07.2021 21:27
    +1
    Trollface, 20.07.2021 21:18
    Ярославский этого не понимает.
    бабло побеждает...
    а как там с долгами игрокам "Металлиста" ???
    или о принципу "должен ли джентльмен, если он должен" ???
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 20.07.2021 21:24
    +1
    Забратимы - раскольники.
    Был Гелиос и ФК Харьков - никаких мутняков не помню.
    Ну назовитесь Танкостроитель и Авангард. И на этом - баста.
    Всё равно это не ТОТ самый Металлист в любых трусах.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 20.07.2021 21:18
    0
    Павел СН, 20.07.2021 21:16
    хто орендуе,той"заказуе музику"
    Ярославский этого не понимает.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.07.2021 21:16
    +1
    хто орендуе,той"заказуе музику"
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 20.07.2021 21:27
    +1
    Trollface, 20.07.2021 21:18
    Ярославский этого не понимает.
    бабло побеждает...
    а как там с долгами игрокам "Металлиста" ???
    или о принципу "должен ли джентльмен, если он должен" ???
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 20.07.2021 21:24
    +1
    Забратимы - раскольники.
    Был Гелиос и ФК Харьков - никаких мутняков не помню.
    Ну назовитесь Танкостроитель и Авангард. И на этом - баста.
    Всё равно это не ТОТ самый Металлист в любых трусах.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.07.2021 21:16
    +1
    хто орендуе,той"заказуе музику"
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 20.07.2021 21:18
    0
    Павел СН, 20.07.2021 21:16
    хто орендуе,той"заказуе музику"
    Ярославский этого не понимает.
    Ссылка
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