Колос проиграл новичку Первой лиги в товарищеском матче

В пятницу, 16 июля, состоялся контрольный матч, в котором сыграли хмельницкое «Подолье» и «Колос» из Ковалевки.
Подопечные Руслана Костышина проиграли новичку Первой лиги со счетом 2:3.
Товарищеский матч
«Подолье» Хмельницкий – «Колос» Ковалевка – 3:2
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Источник — Sport.ua
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