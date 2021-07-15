Десна подписала экс-полузащитника Олимпика

26-летний полузащитник Тарас Завийский, последним клубом которого был «Олимпик», подписал контракт с «Десной». Соглашение подписано сроком на два года. В «Олимпике» Завийский выступал с 2019. В минувшем сезоне сыграл в УПЛ 17 матчей, в которых результативными действиями не отметился.

В это межсезонье Тарас Завийский, который, к слову, является воспитанником «Карпат», побывал на просмотре во «Львове», сыграв в контрольном матче против «Миная».