Десна подписала экс-полузащитника Олимпика

26-летний полузащитник Тарас Завийский, последним клубом которого был «Олимпик», подписал контракт с «Десной». Соглашение подписано сроком на два года. В «Олимпике» Завийский выступал с 2019. В минувшем сезоне сыграл в УПЛ 17 матчей, в которых результативными действиями не отметился.
В это межсезонье Тарас Завийский, который, к слову, является воспитанником «Карпат», побывал на просмотре во «Львове», сыграв в контрольном матче против «Миная».
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Источник — ФК Десна
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