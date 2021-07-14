В четверг, 15-го июля, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся «Динамо» Киев и французский «Эвиан». Матч пройдет в Мерене (Швейцария), на поле стадиона «Арберес», начало в 18:00.

Коллектив Мирчи Луческу продолжает вести подготовку к новому сезону в Швейцарии, а сам румынский специалист в эти дни решил как следует нагрузить своих подопечных. «Динамо» уже успело дежурно обыграть в товарищеском матче «Сьон» (2:0), а теперь готовится к поединку против аматорского французского клуба «Эвиан». График у действующих чемпионов Украины достаточно плотный, поэтому тренерский штаб будет активно привлекать всех доступных футболистов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Эвиан».