Динамо Киев – Эвиан. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка товарищеского матча

  • 14.07.2021 21:54
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Динамо Киев – Эвиан. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В четверг, 15-го июля, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся «Динамо» Киев и французский «Эвиан». Матч пройдет в Мерене (Швейцария), на поле стадиона «Арберес», начало в 18:00.

Коллектив Мирчи Луческу продолжает вести подготовку к новому сезону в Швейцарии, а сам румынский специалист в эти дни решил как следует нагрузить своих подопечных. «Динамо» уже успело дежурно обыграть в товарищеском матче «Сьон» (2:0), а теперь готовится к поединку против аматорского французского клуба «Эвиан». График у действующих чемпионов Украины достаточно плотный, поэтому тренерский штаб будет активно привлекать всех доступных футболистов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Эвиан».

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Источник — Sport.ua

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