Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Эвиан» - 2:0



Леднев, 2, Ванат, 17

«Динамо» Киев: Бойко – Дубинчак, Шабанов, Кендзера, Тымчик – Коробенко – Бенито, Леднев, Гармаш, Де Пена – Ванат.

Запасные: Вивчаренко, Буяльский, Андриевский, Антюх, Родригес, Кулач.

«Эвиан»: Моди – Авеллино, Лоссени, Хейм, Деди, Махмамаду, Себраил, Барт, Клидис, Фабьен, Макс.

Запасные: Алексис, Кев, Сир, Вассим, Хамиду, Вейл, Джордан, Джерем, Момо, Коко, Ильес.

Стадион: «Арберес» (Мерен, Швейцария).

36 мин. МОМЕНТ! Ванат выскакивал перед голкипером под прострел Ваната с правого фланга, но полноценно пробить ему не дали.

35 мин. Уже замена была у Эвиана.

32 мин. МОМЕНТ! Де Пена принял на грудь перевод верхом на левый фланг штрафной, после чего приложился с острого угла, но Моди сумел в прыжке парировать!

31 мин. Динамо перешло с контролем мяча на чужую половину.

28 мин. Вынесен мяч из штрафной Динамо, после подачи дальнего штрафного с левого фланга.

26 мин. Падение Тымчика в правом фланге штрафной было картинным.

24 мин. Бенито упустил мяч за боковую на правом фланге атаки во время дриблинга.

22 мин. Прострел с левого фланга штрафной от Де Пены был блокирован.

19 мин. Бойко выбил пальцы при сейве.

19 мин. МОМЕНТ! Закручивал мяч под перекладину из зоны перед штрафной Фабьен, но Бойко совершил прекрасный сейв!

17 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Бойко дальним выносом мяча начал атаку своей команды, после чего Ванат убежал к воротам, и пробил со средней дистанции прямо под голкипером, но тот нелепо попытался поймать мяч в руки, пропустив его под собой.

14 мин. МОМЕНТ! Дубинчак сбросил подачу Гармаша в оттяжку в зону перед штрафной для Бенито, а тот пробил над перекладиной, но голкипер все равно перевел на угловой!

13 мин. Гармаш явно не успевал за переводом Леднева в левый фланг штрафной во время контратаки.

12 мин. Блокирована попытка Клидиса завершить ударом смещение к центральной зоне перед штрафной. Угловой.

10 мин. Французская команда перевела мяч на половину Динамо, но до ворот мяч так и не смогла доставить в первой волне атаки.

8 мин. Кендзера запускал диагональ на правый фланг, но Тымчик не смог остановить мяч.

8 мин. Бенито был сбит у центральной линии.

6 мин. ОФФСАЙД! Ванат получил передачу на ход в левый фланг штрафной, после чего пробил под голкипером, но предварительно залез в оффсайд.

5 мин. Ванат замыкал ударом головой подачу Де Пены с левого фланга, но пробил в сторону от дальней штанги.



4 мин. Дальний удар от Фабьена прошел над воротами.



2 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Ванат получил заброс Дубинчака по левому флангу, после чего прострелил во вратарскую под расстрел для Леднева.



1 мин. Динамо сразу забрало мяч под свой контроль.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В четверг, 15-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и французский «Эвиан». Матч пройдет в Мерене (Швейцария), на поле стадиона «Арберес», начало в 18:00.

Коллектив Мирчи Луческу продолжает вести подготовку к новому сезону в Швейцарии, а сам румынский специалист в эти дни решил как следует нагрузить своих подопечных. «Динамо» уже успело дежурно обыграть в товарищеском матче «Сьон» (2:0), а теперь готовится к поединку против аматорского французского клуба «Эвиан». График у действующих чемпионов Украины достаточно плотный, поэтому тренерский штаб будет активно привлекать всех доступных футболистов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Эвиан».