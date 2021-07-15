Динамо Киев
2 : 0
Эвиан
38’

Динамо Киев – Эвиан – 2:0. LIVE

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  • 15.07.2021 18:05
  • 5555 просмотров
  • 26 комментариев
Динамо Киев – Эвиан – 2:0. LIVE
© ФК Динамо Киев

Товарищеский матч. 

«Динамо» Киев – «Эвиан» - 2:0

Леднев, 2, Ванат, 17

«Динамо» Киев: Бойко – Дубинчак, Шабанов, Кендзера, Тымчик – Коробенко – Бенито, Леднев, Гармаш, Де Пена – Ванат.

Запасные: Вивчаренко, Буяльский, Андриевский, Антюх, Родригес, Кулач.

«Эвиан»: Моди – Авеллино, Лоссени, Хейм, Деди, Махмамаду, Себраил, Барт, Клидис, Фабьен, Макс.

Запасные: Алексис, Кев, Сир, Вассим, Хамиду, Вейл, Джордан, Джерем, Момо, Коко, Ильес.

Стадион: «Арберес» (Мерен, Швейцария).

36 мин. МОМЕНТ! Ванат выскакивал перед голкипером под прострел Ваната с правого фланга, но полноценно пробить ему не дали.

35 мин. Уже замена была у Эвиана.

32 мин. МОМЕНТ! Де Пена принял на грудь перевод верхом на левый фланг штрафной, после чего приложился с острого угла, но Моди сумел в прыжке парировать!

31 мин. Динамо перешло с контролем мяча на чужую половину.

28 мин. Вынесен мяч из штрафной Динамо, после подачи дальнего штрафного с левого фланга.

26 мин. Падение Тымчика в правом фланге штрафной было картинным.

24 мин. Бенито упустил мяч за боковую на правом фланге атаки во время дриблинга.

22 мин. Прострел с левого фланга штрафной от Де Пены был блокирован.

19 мин. Бойко выбил пальцы при сейве.

19 мин. МОМЕНТ! Закручивал мяч под перекладину из зоны перед штрафной Фабьен, но Бойко совершил прекрасный сейв!

 17 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Бойко дальним выносом мяча начал атаку своей команды, после чего Ванат убежал к воротам, и пробил со средней дистанции прямо под голкипером, но тот нелепо попытался поймать мяч в руки, пропустив его под собой.

14 мин. МОМЕНТ! Дубинчак сбросил подачу Гармаша в оттяжку в зону перед штрафной для Бенито, а тот пробил над перекладиной, но голкипер все равно перевел на угловой!

13 мин. Гармаш явно не успевал за переводом Леднева в левый фланг штрафной во время контратаки.

12 мин. Блокирована попытка Клидиса завершить ударом смещение к центральной зоне перед штрафной. Угловой.

10 мин. Французская команда перевела мяч на половину Динамо, но до ворот мяч так и не смогла доставить в первой волне атаки.

8 мин. Кендзера запускал диагональ на правый фланг, но Тымчик не смог остановить мяч.

8 мин. Бенито был сбит у центральной линии.

6 мин. ОФФСАЙД! Ванат получил передачу на ход в левый фланг штрафной, после чего пробил под голкипером, но предварительно залез в оффсайд.

5 мин. Ванат замыкал ударом головой подачу Де Пены с левого фланга, но пробил в сторону от дальней штанги.

4 мин. Дальний удар от Фабьена прошел над воротами.

 2 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Ванат получил заброс Дубинчака по левому флангу, после чего прострелил во вратарскую под расстрел для Леднева.

1 мин. Динамо сразу забрало мяч под свой контроль.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В четверг, 15-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и французский «Эвиан». Матч пройдет в Мерене (Швейцария), на поле стадиона «Арберес», начало в 18:00.

Коллектив Мирчи Луческу продолжает вести подготовку к новому сезону в Швейцарии, а сам румынский специалист в эти дни решил как следует нагрузить своих подопечных. «Динамо» уже успело дежурно обыграть в товарищеском матче «Сьон» (2:0), а теперь готовится к поединку против аматорского французского клуба «Эвиан». График у действующих чемпионов Украины достаточно плотный, поэтому тренерский штаб будет активно привлекать всех доступных футболистов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Эвиан».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 15.07.2021 18:42
    0
    Fender, 15.07.2021 18:00
    Какой клоун? О ком речь? Я понятия не имею ни кто ты ни кто этот петя, который уже н-ый раз про машку и котов пишет. Я так понимаю тут на сайте есть каста низ нескольких друзей, которые друг друга поддерживают независимо от того поста адекватен или нет. Ты, smart-forever, m@ks7777 и еще пара человек не помню ники - вы никогда в упрек друг другу слова не пишите а только переходите на грубость всегда. Зачем вы это делаете?
    Ахах)) Где я грубил?)) Вот где я мог вам нагрубить) Я тут пишу несколько комментов в день и все)
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 15.07.2021 18:35
    +2
    о,Будулай в деле из говна сделать пулю - только цыган может такое
    PS спортуа! НОВАЯ ВЕРСИЯ САЙТА - ФИГНЯ. какой-то профутбол голимый оставляйте старую и развивайте,следите за разделами и контентом - лучшее решение ИМХО
    Ссылка
    Молоко (укр.)
    online
      Молоко (укр.), 15.07.2021 18:30
    0
    Будет 7:0 или Луческу опять начнёт сушить игру?
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 15.07.2021 18:24
    +1
    прикольно , молодцы!
    Ссылка
    Glorry to Ukraine!
    online
      Glorry to Ukraine!, 15.07.2021 18:14
    +2
    Опять этот факин обкуренный комментатор... Депенья, етит
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 15.07.2021 18:12
    -3
    Любитель русского мира ОПЗж и Басты радуются как будто вильяреалу забили
    Ссылка
    Glorry to Ukraine!
    online
      Glorry to Ukraine!, 15.07.2021 18:10
    +3
    ГООЛЛЛЛЛЛЛЛ. 1-0. Леднёв радует. Что то злопыхатели приуныли...
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 15.07.2021 18:08
    -1
    Мне кто-то нормально может обьяснить что за машка с котами? Что за гаражи? Или это приколы здешних поклонников футбола?
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 15.07.2021 18:05
    -1
    Молоко (укр.), 15.07.2021 18:04
    ты всё равно спалишься на гаражах)))
    Каких гаражах?
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 15.07.2021 18:05
    -1
    Молоко (укр.), 15.07.2021 18:04
    ты всё равно спалишься на гаражах)))
    Ссылка
    Молоко (укр.)
    online
      Молоко (укр.), 15.07.2021 18:04
    -1
    Fender, 15.07.2021 18:00
    Какой клоун? О ком речь? Я понятия не имею ни кто ты ни кто этот петя, который уже н-ый раз про машку и котов пишет. Я так понимаю тут на сайте есть каста низ нескольких друзей, которые друг друга поддерживают независимо от того поста адекватен или нет. Ты, smart-forever, m@ks7777 и еще пара человек не помню ники - вы никогда в упрек друг другу слова не пишите а только переходите на грубость всегда. Зачем вы это делаете?
    ты всё равно спалишься на гаражах)))
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 15.07.2021 18:02
    -1
    Fender, 15.07.2021 18:00
    Какой клоун? О ком речь? Я понятия не имею ни кто ты ни кто этот петя, который уже н-ый раз про машку и котов пишет. Я так понимаю тут на сайте есть каста низ нескольких друзей, которые друг друга поддерживают независимо от того поста адекватен или нет. Ты, smart-forever, m@ks7777 и еще пара человек не помню ники - вы никогда в упрек друг другу слова не пишите а только переходите на грубость всегда. Зачем вы это делаете?
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 15.07.2021 18:00
    -1
    bulba sumkin, 15.07.2021 17:53
    Серьезно?) Этот клоун мне когда-то втирал что я 10 аккаунтый, а у самого за лето уже 7-8 аккаунтов сменилось) Самый потешный бот тут)
    Какой клоун? О ком речь? Я понятия не имею ни кто ты ни кто этот петя, который уже н-ый раз про машку и котов пишет. Я так понимаю тут на сайте есть каста низ нескольких друзей, которые друг друга поддерживают независимо от того поста адекватен или нет. Ты, smart-forever, m@ks7777 и еще пара человек не помню ники - вы никогда в упрек друг другу слова не пишите а только переходите на грубость всегда. Зачем вы это делаете?
    Ссылка
    Молоко (укр.)
    online
      Молоко (укр.), 15.07.2021 17:59
    -2
    Теперь официальное название киевлян - FCDK?
    По-европейски. Как, например FCSB (Бухарест) или ЦСКА (Москва), PSG, QPR, etc.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 15.07.2021 17:57
    -2
    bulba sumkin, 15.07.2021 17:53
    Серьезно?) Этот клоун мне когда-то втирал что я 10 аккаунтый, а у самого за лето уже 7-8 аккаунтов сменилось) Самый потешный бот тут)
    Да она эта кошатница,под новой методичкой что бы не узнали,8 ак ??бери больше штук 20 поменяло за лето
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 15.07.2021 17:54
    -3
    Ёкарный Бабай, 15.07.2021 17:53
    Инвалид, Шальке это вторая Бундеслига, а Лозанна и Серветт 6 и 3 места Швейцарской Суперлиги.
    Сорри, а Дивон?)) Такой матерый клуб чтоб даже myscore про него ничего не знает)
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 15.07.2021 17:53
    -3
    Петр Яновский, 15.07.2021 17:51
    Так это Машка рыжая под новым ником,коты закончились
    Серьезно?) Этот клоун мне когда-то втирал что я 10 аккаунтый, а у самого за лето уже 7-8 аккаунтов сменилось) Самый потешный бот тут)
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.07.2021 17:53
    +7
    Magistr, 15.07.2021 17:49
    С Шальке хотя бы сыграйте. а не с Лозанной и Серветтом
    Инвалид, Шальке это вторая Бундеслига, а Лозанна и Серветт 6 и 3 места Швейцарской Суперлиги.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 15.07.2021 17:51
    +2
    bulba sumkin, 15.07.2021 17:49
    А что это за прикол такой, стрелки переводить?)) Вот вчера, миколенка с сепаром сфотографировался, и сразу начали про Пятова писать, сегодня вот опять. Не знал что у нас так много выпускников железнодорожного)
    Так это Машка рыжая под новым ником,коты закончились
    Ссылка
    Magistr
    online
      Magistr, 15.07.2021 17:49
    -3
    Fender, 15.07.2021 13:44
    Тюркгюджю Мюнхен
    3-я Лига
    2020/21 13-е место

    Товарищи а где вы такое откапываете?
    С Шальке хотя бы сыграйте. а не с Лозанной и Серветтом
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.07.2021 17:53
    +7
    Magistr, 15.07.2021 17:49
    С Шальке хотя бы сыграйте. а не с Лозанной и Серветтом
    Инвалид, Шальке это вторая Бундеслига, а Лозанна и Серветт 6 и 3 места Швейцарской Суперлиги.
    Ссылка
    Glorry to Ukraine!
    online
      Glorry to Ukraine!, 15.07.2021 18:10
    +3
    ГООЛЛЛЛЛЛЛЛ. 1-0. Леднёв радует. Что то злопыхатели приуныли...
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 15.07.2021 18:35
    +2
    о,Будулай в деле из говна сделать пулю - только цыган может такое
    PS спортуа! НОВАЯ ВЕРСИЯ САЙТА - ФИГНЯ. какой-то профутбол голимый оставляйте старую и развивайте,следите за разделами и контентом - лучшее решение ИМХО
    Ссылка
    Glorry to Ukraine!
    online
      Glorry to Ukraine!, 15.07.2021 18:14
    +2
    Опять этот факин обкуренный комментатор... Депенья, етит
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 15.07.2021 17:51
    +2
    bulba sumkin, 15.07.2021 17:49
    А что это за прикол такой, стрелки переводить?)) Вот вчера, миколенка с сепаром сфотографировался, и сразу начали про Пятова писать, сегодня вот опять. Не знал что у нас так много выпускников железнодорожного)
    Так это Машка рыжая под новым ником,коты закончились
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 15.07.2021 18:24
    +1
    прикольно , молодцы!
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 15.07.2021 13:44
    +1
    Тюркгюджю Мюнхен
    3-я Лига
    2020/21 13-е место

    Товарищи а где вы такое откапываете?
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 15.07.2021 18:42
    0
    Fender, 15.07.2021 18:00
    Какой клоун? О ком речь? Я понятия не имею ни кто ты ни кто этот петя, который уже н-ый раз про машку и котов пишет. Я так понимаю тут на сайте есть каста низ нескольких друзей, которые друг друга поддерживают независимо от того поста адекватен или нет. Ты, smart-forever, m@ks7777 и еще пара человек не помню ники - вы никогда в упрек друг другу слова не пишите а только переходите на грубость всегда. Зачем вы это делаете?
    Ахах)) Где я грубил?)) Вот где я мог вам нагрубить) Я тут пишу несколько комментов в день и все)
    Ссылка
    Молоко (укр.)
    online
      Молоко (укр.), 15.07.2021 18:30
    0
    Будет 7:0 или Луческу опять начнёт сушить игру?
    Ссылка
    Glorry to Ukraine!
    online
      Glorry to Ukraine!, 15.07.2021 17:44
    0
    Без Супряги неинтересно...
    Ссылка
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