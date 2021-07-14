Мариуполь подписал воспитанника Шахтера

Новичком ФК «Мариуполь» стал 31-летний украинский защитник Станислав Микицей. Футболист подписал контакт с азовцами на один сезон.

Станислав Микицей родился 7 сентября 1989 года в Донецке. Воспитанник Академии ФК «Шахтер». В 2005 году дебютировал во Второй лиге за «Шахтер-3», а в 2007 году провел один матч в Премьер-лиге за первую команду «горняков».

Станислав уже выступал за мариупольцев в 2009-2011 годах: 27 матчей в УПЛ и 13 игр в молодежном чемпионате. Также защитник защищал цвета «Зари» (13 поединков в 2011 году), «Александрии» (112 игр, 7 голов в период с 2012 по 2019 годы). В составе александрийцев Станислав стал чемпионом, серебряным и бронзовым призером Первой лиги, а также выступал в Лиге Европы (2 матча).

В 2019 году опытный защитник выступал в Латвии за «Елгаву» (14 игр, 1 гол). С 2020 года Станислав защищал цвета одесского «Черноморца» (28 игр) и выиграл «серебро» Первой лиги.

Также в активе Микицея есть матчи за юношеские и молодежную сборные Украины.