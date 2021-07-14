Динамо Киев
0 : 0
Сьон
17’

Динамо – Сьон – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка киевского клуба

  • 14.07.2021 19:30
  • 1642 просмотра
  • 4 комментария
Динамо – Сьон – 0:0. LIVE
© Динамо Киев

Товарищеский матч.

«Динамо» - «Сьон» - 0:0.

«Динамо»: Бойко - Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак - Андриевский, Шепелев, Буяльский (к), Антюх, Родригес - Шкурин.

Запас: Моргун, Вивчаренко, Коробенко, Бенито, Шабанов, де Пена, Леднєв, Гармаш, Ванат, Супряга, Кулач.

«Сьон» (старт):  Фаюлу - Андерссон, Зок, Карлен, Гргич, М.Родригес, Тосетти, Ндойе, Саинтини, Телер, Оаро (к).

Запас: Сафарикас, Лакруа, Дзуффи, Балтазар, Улдрикис, Кабаши, Стоилкович, Бердайес, Халабаку, Нсакала, Руиз.

Стадион: «Турбийон» (Сьон, Швейцария)

 

18 мин. Буяльский чуть не успел опередить защитника после паса справа от Антюха.

16 мин. МОМЕНТ! После подачи Дубинчака слева Жерсон Родригес головой чуть не попал в створ, пробив мимо правой штанги!

15 мин. Андриевский забросил на Дубинчака - защитник перепригнул киевского игрока.

12 мин. Карлен дважды навешивал справа - два раза защитники выносят.

10 мин. Неспешный темп игры, перепасовка теперь уже Сьона.

6 мин. Шепелев попадает в арбитра. Свободный удар.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

В среду, 14 июля, состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» и швейцарским «Сьоном». Игра состоится в Сьоне (Швейцария) на местном стадионе  «Турбийон», начало в 19:30.

Киевское «Динамо» продолжит свою серию встреч на летних сборах с швейцарскими командами. Напомним, в пяти предыдущих поединках киевляне победили «Дивонн» со счетом 5:0, а остальные матчей (с «Базелем», «Лозанной», «Люцерном» и «Серветтом») сыграли вничью. Соперник занял в прошлом сезоне девятое место в швейцарском чемпионате, поэтому может считаться достаточно несложным. Однако это сборы, на которых главной целью является не победа в каждом матче, а поиск оптимального состава, тренировка тактических схем, игровых связей и так далее. Кстати, этот поединок будет последним, в котором не будут принимать участие  футболисты, выступавшие на Евро-2020 - они присоединятся к команде на следующий день.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Сьон».

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.07.2021 19:43
    -1
    У другому таймі вийде мега форвард Супряга і як накидає
    Ссылка
    Magistr
    online
      Magistr, 14.07.2021 19:42
    -2
    Joe-777., 14.07.2021 19:41
    Закомплексованные днонецкие ни одной новости про чемпионов не пропускают. Как же эти ущербные хотят жить в столице, а не в оккупации своей родной
    Как там погода в крыжополе, упоротый?
    Ссылка
    Joe-777.
      Joe-777., 14.07.2021 19:41
    0
    Закомплексованные днонецкие ни одной новости про чемпионов не пропускают. Как же эти ущербные хотят жить в столице, а не в оккупации своей родной
    Ссылка
    Magistr
    online
      Magistr, 14.07.2021 19:39
    -2
    Давит красная машина
    Ссылка
    Joe-777.
      Joe-777., 14.07.2021 19:41
    0
    Закомплексованные днонецкие ни одной новости про чемпионов не пропускают. Как же эти ущербные хотят жить в столице, а не в оккупации своей родной
    Ссылка
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