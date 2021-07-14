Динамо – Сьон – 0:0. LIVE

Товарищеский матч.

«Динамо» - «Сьон» - 0:0.

«Динамо»: Бойко - Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак - Андриевский, Шепелев, Буяльский (к), Антюх, Родригес - Шкурин.

Запас: Моргун, Вивчаренко, Коробенко, Бенито, Шабанов, де Пена, Леднєв, Гармаш, Ванат, Супряга, Кулач.

«Сьон» (старт): Фаюлу - Андерссон, Зок, Карлен, Гргич, М.Родригес, Тосетти, Ндойе, Саинтини, Телер, Оаро (к).

Запас: Сафарикас, Лакруа, Дзуффи, Балтазар, Улдрикис, Кабаши, Стоилкович, Бердайес, Халабаку, Нсакала, Руиз.

Стадион: «Турбийон» (Сьон, Швейцария)

18 мин. Буяльский чуть не успел опередить защитника после паса справа от Антюха.

16 мин. МОМЕНТ! После подачи Дубинчака слева Жерсон Родригес головой чуть не попал в створ, пробив мимо правой штанги!

15 мин. Андриевский забросил на Дубинчака - защитник перепригнул киевского игрока.

12 мин. Карлен дважды навешивал справа - два раза защитники выносят.

10 мин. Неспешный темп игры, перепасовка теперь уже Сьона.

6 мин. Шепелев попадает в арбитра. Свободный удар.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 14 июля, состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» и швейцарским «Сьоном». Игра состоится в Сьоне (Швейцария) на местном стадионе «Турбийон», начало в 19:30.

Киевское «Динамо» продолжит свою серию встреч на летних сборах с швейцарскими командами. Напомним, в пяти предыдущих поединках киевляне победили «Дивонн» со счетом 5:0, а остальные матчей (с «Базелем», «Лозанной», «Люцерном» и «Серветтом») сыграли вничью. Соперник занял в прошлом сезоне девятое место в швейцарском чемпионате, поэтому может считаться достаточно несложным. Однако это сборы, на которых главной целью является не победа в каждом матче, а поиск оптимального состава, тренировка тактических схем, игровых связей и так далее. Кстати, этот поединок будет последним, в котором не будут принимать участие футболисты, выступавшие на Евро-2020 - они присоединятся к команде на следующий день.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Сьон».