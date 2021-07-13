Черноморец продлил контракты с пятью игроками

«Черноморец» объявил о продлении контрактов сразу с пятью игроками: договоры подписали вратарь Даниил Варакута, защитники Петр Долгов и Евгений Мартыненко, хавбек Максим Брагару и форвард Владислав Бугай.
О сроках контрактов информации нет.
Сейчас команда под руководством нового тренера Юрия Мороза готовится к сезону УПЛ.
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Источник — ФК Черноморец
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