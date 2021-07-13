Мариуполь продлил контракты с тремя футболистами

ФК «Мариуполь» продолжает работать над комплектованием команды на следующий сезон. Алексей Кащук, Максим Чех и Александр Драмбаев продолжат на правах аренды защищать цвета мариупольской команды в следующем сезоне. Контракты всех трех футболистов принадлежат донецкому «Шахтеру».

Алексей Кащук выступает за «Мариуполь» с лета 2019 года. Всего за команду сыграл 33 матча и забил 3 гола (в минувшем сезоне – 15 игр).

Максим Чех играет за «Мариуполь» с лета 2019 года. Всего за команду сыграл 43 матча и забил 1 гол (в минувшем сезоне – 22 игры).

Александр Драмбаев пополнил ряды «Мариуполя» в январе нынешнего года. В Премьер-лиге за «Мариуполь» Александр провел 10 матчей.