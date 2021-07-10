В товарищеском матче харьковский «Металлист» сыграл вничью с «Альянсом» из Липовой Долины.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Металлист» — «Альянс» — 1:1
Голы: Поступаленко, 57 — Шарай, 41
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Источник — ФК Металлист
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