Стало известно, сколько Динамо требует в Ромы за Миколенко

«Рома» проявляет интерес к левому защитнику «Динамо» Виталию Миколенко. Итальянский клуб видит в нем замену Леонардо Спинаццоле, который получил тяжелую травму.
«Динамо» требует за Миколенко более 15 миллионов евро. «Рома» удовлетворить запросы «Динамо» пока что не готова.
Авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает Миколенко в 17 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету Миколенко 2 гола и 4 ассиста в 36 матчах за «Динамо» во всех турнирах.
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Источник — il Romanista
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