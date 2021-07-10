Стало известно, сколько Динамо требует в Ромы за Миколенко

«Рома» проявляет интерес к левому защитнику «Динамо» Виталию Миколенко. Итальянский клуб видит в нем замену Леонардо Спинаццоле, который получил тяжелую травму.

«Динамо» требует за Миколенко более 15 миллионов евро. «Рома» удовлетворить запросы «Динамо» пока что не готова.

Авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает Миколенко в 17 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету Миколенко 2 гола и 4 ассиста в 36 матчах за «Динамо» во всех турнирах.