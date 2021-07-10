Стало известно, сколько Динамо требует в Ромы за Миколенко

Римскому клубу будет трудно подписать защитника

  • 10.07.2021 15:55
  • 3359 просмотров
  • 8 комментариев
Стало известно, сколько Динамо требует в Ромы за Миколенко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

«Рома» проявляет интерес к левому защитнику «Динамо» Виталию Миколенко. Итальянский клуб видит в нем замену Леонардо Спинаццоле, который получил тяжелую травму.

«Динамо» требует за Миколенко более 15 миллионов евро. «Рома» удовлетворить запросы «Динамо» пока что не готова.

Авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает Миколенко в 17 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету Миколенко 2 гола и 4 ассиста в 36 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

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Источник — il Romanista

(9 голосов)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 10.07.2021 16:34
    +1
    15-17 млн вполне адекватные деньги по нынешним временам. Если бы на Евро себя проявил можно было бы и 20 требовать.
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    CHarivnyk
    online
      CHarivnyk, 10.07.2021 16:26
    -4
    После провальных игр на Евро, десятка, максимум.
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    CheMP
    online
      CheMP, 10.07.2021 16:12
    -1
    "в Ромы"...ну и селюки жеж редакторы...по-русски раз уж пишите,то нормально переводите с украиноязычной версии сайта,ленивцы
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    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 10.07.2021 16:08
    +1
    Так п'ятнашка, якщо це звісно правда, це адекватна ціна на Миколенка
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    sanchos78
    online
      sanchos78, 10.07.2021 16:08
    +8
    П...ц, а сколько они хотели, и так реально недорого.
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    steelmaker
    online
      steelmaker, 10.07.2021 16:08
    +5
    Transfermarkt оценивает в 17, а они хотели купить дешевле 15? Или слух - вброс низкого качества, или в Роме совсем с ума сошли.
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    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 10.07.2021 15:57
    -2
    Та Рома нищеброды, это как Динамо только в Италии...максимум 6-7 лямов могут
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    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 10.07.2021 15:56
    -12
    2 голи і 4 асисти - в свои ворота если только.
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    sanchos78
    online
      sanchos78, 10.07.2021 16:08
    +8
    П...ц, а сколько они хотели, и так реально недорого.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 10.07.2021 16:08
    +5
    Transfermarkt оценивает в 17, а они хотели купить дешевле 15? Или слух - вброс низкого качества, или в Роме совсем с ума сошли.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 10.07.2021 16:34
    +1
    15-17 млн вполне адекватные деньги по нынешним временам. Если бы на Евро себя проявил можно было бы и 20 требовать.
    Ссылка
    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 10.07.2021 16:08
    +1
    Так п'ятнашка, якщо це звісно правда, це адекватна ціна на Миколенка
    Ссылка
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