Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на финальный матч Копа Америка Бразилия – Аргентина.

«На групповой стадии Бразилия и Аргентина, набрав по 10 очков, выиграли свои группы. Затем в плей-офф бразильцы прошли Чили и Перу, а аргентинцы оказались сильнее Эквадора и Колумбии.

Аргентинцы, у которых в копилке 14 побед на этом турнире, предыдущий раз триумфовали на Копа Америка в 1993 году. Вот уже 28 лет аргентинцы ждут победы на Копа Америка. Зато бразильцы, начиная с 1997 года, выиграли пять из своих девяти трофеев Копа Америка.

Это будет 122-е противостояние Бразилии и Аргентины. Ранее 49 раз победили бразильцы и 46 раз – аргентинцы, 26 встреч завершились вничью.

Будет очень интересный матч и Аргентина захочет выиграть Копа Америка. Месси никогда не выигрывал Копа Америка. Будет большая мотивация со стороны Месси. Он ничего со сборной еще не выигрывал. Лионель хочет доказать и победить на Копа Америка. Бразилия тоже хорошая. Там Неймар и компания. Поставлю на то, что Бразилия выиграет трофей Копа Америка», - сказал Козьбан.

Матч Бразилия – Аргентина состоится 11-го июля. Начало встречи в 03:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.