Квалификация Лига конференций. Дедечко сыграет с Ворсклой? (обновляется)

8 июля в Европе проходят матчи первого раунда квалификации Лиги конференций 2021/22.
Ворскла начнет игру в Лиге конференций со второго раунда. Сегодня встречались потенциальные соперники полтавчан – «Ноа» в Армении принимал финский клуб КуПС. Хозяев поля на игру вывел украинец Денис Дедечко, и его команда победила (1:0). Интересно, что Дедечко играл за «Ворсклу» с 2013 по 2015 год.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Ответные матчи пройдут 15 июля.
Лига конференций 2021/22
Квалификация Q1. Первые матчи, 7 июля
Ноа Армения – КуПС Финляндия – 1:0
Гол: Попович, 77 (автогол)
Источник — Sport.ua
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