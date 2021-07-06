Лиги конференций. Команда Мальты обыграла словаков в первом матче турнира

В Европе состоялись первые матчи первого раунда квалификации Лиги конференций 2021/22. Это новый еврокубок, который проводится впервые.
Мальтийский клуб «Моста» победил словацкий «Спартак» из Трнавы (3:2). В этом матче был забит первый гол в истории турнира. Отличился нигерийский нападающий «Мосты» Эво Крайст Эмеме на 23-й минуте.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Ответные матчи пройдут 13–15 июля.
Лига конференций 2021/22
Квалификация Q1. Первые матчи, 6 июля
«Моста» (Мальта) – «Спартак» Трнава (Словакия) – 3:2
Голы: Эмеме, 23, Файлла, 27, Нсумо, 35 – Твардзик, 45+2, Микович, 79.
Моста. Стадион «Чарльс Абела».
«Монс Кальпе» (Гибралтар) – «Санта-Колома» (Андорра) – 1:1
Голы: Эрнандес, 81 – Пуэрто Белларт, 39.
Гибралтар. Стадион «Виктория».
«Подгорица» (Черногория) – «Лачи» (Албания) – 1:0
Гол: Вуйович, 57, пенальти.
Подгорица. Стадион: «ДГ-Арена».
Источник — Sport.ua
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