Моста
3 : 2
Спартак Трнава
06.07.2021, FT

Лиги конференций. Команда Мальты обыграла словаков в первом матче турнира

В Европе прошли поединки первого раунда квалификации Лиги конференций

  • 06.07.2021 23:43
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  • 1 комментарий
Лиги конференций. Команда Мальты обыграла словаков в первом матче турнира
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В Европе состоялись первые матчи первого раунда квалификации Лиги конференций 2021/22. Это новый еврокубок, который проводится впервые.

Мальтийский клуб «Моста» победил словацкий «Спартак» из Трнавы (3:2). В этом матче был забит первый гол в истории турнира. Отличился нигерийский нападающий «Мосты» Эво Крайст Эмеме на 23-й минуте.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Ответные матчи пройдут 13–15 июля.

Лига конференций 2021/22

Квалификация Q1. Первые матчи, 6 июля

«Моста» (Мальта)  «Спартак» Трнава (Словакия)  3:2

Голы: Эмеме, 23, Файлла, 27, Нсумо, 35 – Твардзик, 45+2, Микович, 79.

Моста. Стадион «Чарльс Абела».

«Монс Кальпе» (Гибралтар)  «Санта-Колома» (Андорра)  1:1

Голы: Эрнандес, 81 – Пуэрто Белларт, 39.

Гибралтар. Стадион «Виктория».

«Подгорица» (Черногория)  «Лачи» (Албания)  1:0 

Гол: Вуйович, 57, пенальти.

Подгорица. Стадион: «ДГ-Арена».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    rain
    online
      rain, 06.07.2021 23:54
    0
    Санта-Колома это команда Коломойского?)
    Ссылка
    rain
    online
      rain, 06.07.2021 23:54
    0
    Санта-Колома это команда Коломойского?)
    Ссылка
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