Лиги конференций. Команда Мальты обыграла словаков в первом матче турнира

В Европе состоялись первые матчи первого раунда квалификации Лиги конференций 2021/22. Это новый еврокубок, который проводится впервые.

Мальтийский клуб «Моста» победил словацкий «Спартак» из Трнавы (3:2). В этом матче был забит первый гол в истории турнира. Отличился нигерийский нападающий «Мосты» Эво Крайст Эмеме на 23-й минуте.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Ответные матчи пройдут 13–15 июля.

Лига конференций 2021/22

Квалификация Q1. Первые матчи, 6 июля

«Моста» (Мальта) – «Спартак» Трнава (Словакия) – 3:2

Голы: Эмеме, 23, Файлла, 27, Нсумо, 35 – Твардзик, 45+2, Микович, 79.

Моста. Стадион «Чарльс Абела».

«Монс Кальпе» (Гибралтар) – «Санта-Колома» (Андорра) – 1:1

Голы: Эрнандес, 81 – Пуэрто Белларт, 39.

Гибралтар. Стадион «Виктория».

«Подгорица» (Черногория) – «Лачи» (Албания) – 1:0

Гол: Вуйович, 57, пенальти.

Подгорица. Стадион: «ДГ-Арена».