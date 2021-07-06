Сборная Бразилии обыграла команду Перу (1:0) в полуфинальном матче Кубка Америки. Единственный гол забил Лукас Пакета, которому ассистировал Неймар.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Бразилия).
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Источник — Sport.ua
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