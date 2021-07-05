ФОТО. Беседин с женой отдыхает в Турции

Украинский форвард «Динамо» восстанавливается после тяжелой травмы

  • 05.07.2021 18:08
  • 3520 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО. Беседин с женой отдыхает в Турции
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин вместе со своей женой Радмилой отдыхает в Турции после Евро-2020.

«Моя жизнь», — прокомментировал Артем совместное фото из Антальи.

В поединке 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1) Беседин получил тяжелую травму колена. Восстановление футболиста займет около полугода.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    serge_kr
    online
      serge_kr, 05.07.2021 18:41
    -2
    Суркис развел УЕФА на бабло, а бревно в Турции бегает
    Ссылка
    Slavkolvivskiy
    online
      Slavkolvivskiy, 05.07.2021 18:35
    -1
    Фото називається "моє життя до травми"... Сидить вдома і приколюється
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 05.07.2021 18:26
    +4
    это всё ложь-у него нога в гипсе.. горе репёртёры...
    Ссылка
    HuanPablo
    online
      HuanPablo, 05.07.2021 18:26
    +2
    що за фігня ? ...там куча розривів звязок була ...та нога синьою повинна бути ...надіюсь фейк
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 05.07.2021 18:24
    -1
    Gostb, 05.07.2021 18:21
    Куда гипс делся? Он же говорил 3 недели лежать с гипсом? 😀
    "Не беспокойся… ... Михал Иваныч разрешил снять гипс сегодня."
    Ссылка
    Gostb
    online
      Gostb, 05.07.2021 18:21
    +5
    Куда гипс делся? Он же говорил 3 недели лежать с гипсом? 😀
    Ссылка
    Gostb
    online
      Gostb, 05.07.2021 18:21
    +5
    Куда гипс делся? Он же говорил 3 недели лежать с гипсом? 😀
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 05.07.2021 18:26
    +4
    это всё ложь-у него нога в гипсе.. горе репёртёры...
    Ссылка
    HuanPablo
    online
      HuanPablo, 05.07.2021 18:26
    +2
    що за фігня ? ...там куча розривів звязок була ...та нога синьою повинна бути ...надіюсь фейк
    Ссылка
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