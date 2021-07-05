ФОТО. Беседин с женой отдыхает в Турции

25-летний нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин вместе со своей женой Радмилой отдыхает в Турции после Евро-2020.
«Моя жизнь», — прокомментировал Артем совместное фото из Антальи.
В поединке 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1) Беседин получил тяжелую травму колена. Восстановление футболиста займет около полугода.
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