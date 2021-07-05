ФОТО. Пятов и Степаненко летят из Рима в Киев лоукостом

В эти минуты из Рима в Киев летит пассажирский самолет Ryanair, на борту которого находятся два футболиста сборной Украины. Стоимость билетов на этот рейс составляет лишь 20 евро.

Как известно, команда Андрея Шевченко вернулась в Украину еще вчера, 4 июля. Однако вратарь Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко из донецкого «Шахтера» немного задержались и добираются на родину отдельно.

Sport.ua. Фото Владислава Дудки

Sport.ua. Фото Владислава Дудки

Сейчас «Шахтер» проводит учебно-тренировочный сбор в Австрии. Пятов и Степаненко, очевидно, присоединятся к команде Роберто Де Дзерби после небольшого отпуска.

Напомним, команда Андрея Шевченко на чемпионате Европы дошла до четвертьфинала, попав в топ-8 лучших сборных континента.