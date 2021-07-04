МОУРИНЬО: «Англии было очень слишком легко против Украины. Могло быть 5:0»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал исход матча 1/4 финала Евро-2020

  • 04.07.2021 21:37
  • 1782 просмотра
  • 5 комментариев
МОУРИНЬО: «Англии было очень слишком легко против Украины. Могло быть 5:0»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Моуриньо: Англия забила четыре

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал победу Англии над Украиной (4:0) в матче 1/4 финала Евро-2020:

«Англии было очень легко против Украины. Слишком легко. Конечно, это было хорошее выступление Англии, и команда облегчила себе задачу. Как я и ожидал, это было без проблем.

Англия все время атаковала, и счет мог быть 5:0. Вообще не было проблем. Не было ни травм, ни дисквалификаций.

В полуфинале против Дании будет сложнее, так как Дания намного лучше Украины. Но Англия сильна, играет хорошо и уверенно. Это будет большой полуфинал».

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Источник — The Sun

(8 голосов)

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Комментарии
    kiev66
    online
      kiev66, 04.07.2021 22:59
    0
    Результат на Евро исторический. однозначно. Слабовата память у этих лохов англичан. 1988 году этих пижонов возили так, что мало не показалось. Протасов три раза выход один на один не реализовал. 1-6 реальная итоговая тогда была бы цифра и игра. Это уровень. Эти лохи с Кейном и не просматривались бы. Браво Шевченко и команда. Итоговая таблица говорит о многом. Подвиг спортивный без комментов. Слава Украине! Можно было бы Мауриньо дать при жизни героя Украины если бы вывел ее в финал с таким подбором игроков. Но где он а где сборная!!!!!!!!
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 04.07.2021 22:53
    0
    Очень слишком легко-хорошо сказано.
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 04.07.2021 22:46
    +3
    Та що він панімаєт? У нас купа спецов вже розповіли, що наші грали гідно, боролися до кінця, гра була майже рівною, просто Англії пощастило
    Ссылка
    SPb
    online
      SPb, 04.07.2021 22:24
    +1
    Однажды сб.Дании уже становилась ЧЕ ,так что все может быть.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 04.07.2021 21:56
    +3
    Все правильно сказав. І те, що з Данією буде набагато важче це 100%
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 04.07.2021 22:46
    +3
    Та що він панімаєт? У нас купа спецов вже розповіли, що наші грали гідно, боролися до кінця, гра була майже рівною, просто Англії пощастило
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 04.07.2021 21:56
    +3
    Все правильно сказав. І те, що з Данією буде набагато важче це 100%
    Ссылка
    SPb
    online
      SPb, 04.07.2021 22:24
    +1
    Однажды сб.Дании уже становилась ЧЕ ,так что все может быть.
    Ссылка
    kiev66
    online
      kiev66, 04.07.2021 22:59
    0
    Результат на Евро исторический. однозначно. Слабовата память у этих лохов англичан. 1988 году этих пижонов возили так, что мало не показалось. Протасов три раза выход один на один не реализовал. 1-6 реальная итоговая тогда была бы цифра и игра. Это уровень. Эти лохи с Кейном и не просматривались бы. Браво Шевченко и команда. Итоговая таблица говорит о многом. Подвиг спортивный без комментов. Слава Украине! Можно было бы Мауриньо дать при жизни героя Украины если бы вывел ее в финал с таким подбором игроков. Но где он а где сборная!!!!!!!!
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 04.07.2021 22:53
    0
    Очень слишком легко-хорошо сказано.
    Ссылка
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