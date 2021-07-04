ТаТоТаке. Украина — Англия, почему Довбык не в Динамо, Футболы — палачи

В новом выпуске программы «ТаТоТаке» объяснят, почему у сборной Украины не было ни одного шанса против этой Англии. Был ли все равно позитив в игре нашей команды? Что не так делал Шевченко? Могло ли пойти по-другому?

Кроме того, в выпуске — детали и обсуждения бана крупнейшего из украинских футбольных каналов, о том, сколько раз Довбик мог перейти в «Динамо», и почему футболистам сборной важно давать интервью на украинском языке.

0.00 Анонс

2.17 Украина на уровне Англии

2.53 А что со стартом?

4.43 Розовые очки - об пол

11.12 Есть, есть журавль матча!

14.25 Про каплю в море

16.43 Мы сняли английское проклятие

19.54 Что мог сделать Шевченко?

23.37 Саугтейт - физрук?

25.34 В 2006-м было лучше

27.20 И пусть Евро не затмит нам глаза!

31.13 Шевченко хуже Шилгавы

33.35 Украину никто не запомнит

34.43 А кто-то пойдет на повышение?

37.07 Главное достижения сборной и мама Сенькива

38.39 Почему Довбик не в «Шахтере» или «Динамо»?

41.13 Украинский язык и сборная. Где и почему?

44.18 Инсайд о «Днепре-1»

46.21 Почему YouTube удалил канал Goalnet? Сенькив поддерживает «Футболы»

57.40 Ставка от Сенькива

58.10 Прощание

58.38 Бекстейдж