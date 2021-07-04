ТаТоТаке. Украина — Англия, почему Довбык не в Динамо, Футболы — палачи

В новом выпуске программы «ТаТоТаке» объяснят, почему у сборной Украины не было ни одного шанса против этой Англии. Был ли все равно позитив в игре нашей команды? Что не так делал Шевченко? Могло ли пойти по-другому?
Кроме того, в выпуске — детали и обсуждения бана крупнейшего из украинских футбольных каналов, о том, сколько раз Довбик мог перейти в «Динамо», и почему футболистам сборной важно давать интервью на украинском языке.
0.00 Анонс
2.17 Украина на уровне Англии
2.53 А что со стартом?
4.43 Розовые очки - об пол
11.12 Есть, есть журавль матча!
14.25 Про каплю в море
16.43 Мы сняли английское проклятие
19.54 Что мог сделать Шевченко?
23.37 Саугтейт - физрук?
25.34 В 2006-м было лучше
27.20 И пусть Евро не затмит нам глаза!
31.13 Шевченко хуже Шилгавы
33.35 Украину никто не запомнит
34.43 А кто-то пойдет на повышение?
37.07 Главное достижения сборной и мама Сенькива
38.39 Почему Довбик не в «Шахтере» или «Динамо»?
41.13 Украинский язык и сборная. Где и почему?
44.18 Инсайд о «Днепре-1»
46.21 Почему YouTube удалил канал Goalnet? Сенькив поддерживает «Футболы»
57.40 Ставка от Сенькива
58.10 Прощание
58.38 Бекстейдж
Источник — ТаТоТаке
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