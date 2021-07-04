Месси и Неймар близки к трофею. Кто сыграет в полуфинале Кубка Америки

2 и 3 июля за океаном были сыграны матчи 1/4 финала Кубка Америки 2021.
Сборная Аргентины разгромила команду Эквадора (3:0), Лионель Месси забил гол и отдал две голевых передачи.
Днем ранее сборная Бразилии с Неймаром взяла верх над командой Чили (1:0).
В полуфиналах сойдутся: Бразилия против Перу, Аргентина против Колумбии. Матчи пройдут 5 и 6 июля.
Кубок Америки 2021
1/4 финала, 2 и 3 июля
- 02.07. Перу – Парагвай – 3:3 (пен. 4:3)
- 02.07. Бразилия – Чили – 1:0
- 03.07. Уругвай – Колумбия – 0:0 (пен. 2:4)
- 03.07. Аргентина – Эквадор – 3:0
1/2 финала, 5 и 6 июля
- 05.07. Бразилия – Перу
- 06.07. Аргентина – Колумбия
Турнирная сетка
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Источник — Sport.ua
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