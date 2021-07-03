Чехия - Дания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 19:00 стартовал четвертьфинальный матч Евро-2020 между сборными Чехии и Дании. В новости будут появляться лучшие моменты, голы и обзор матча.
Чехия - Дания. Текстовая трансляция матча.
Чехия - Дания 0:1. Гол Дилейни
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Источник — Sport.ua
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