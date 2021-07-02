2 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 сойдутся сборные Швейцарии и Испании.
Поединок пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Швейцария – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Закария, 8 мин (автогол)
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:1. Шакири, 68 мин.
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Источник — Sport.ua
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Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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