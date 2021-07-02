В субботу, 3 июля в Баку пройдет матч 1/4 финала Евро-2020 Чехия – Дания. Начало поединка – в 19:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах «Футбол 1» и «Футбол 2», а также с помощью сервиса Oll.tv.

Чехия – Дания. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

В 1/8 финала Чехия обыграла Нидерланды 2:0, а Дания разгромила Уэльс 4:0.