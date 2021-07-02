В субботу, 3 июля в Баку пройдет матч 1/4 финала Евро-2020 Чехия – Дания. Начало поединка – в 19:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах «Футбол 1» и «Футбол 2», а также с помощью сервиса Oll.tv.
Чехия – Дания. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
В 1/8 финала Чехия обыграла Нидерланды 2:0, а Дания разгромила Уэльс 4:0.
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Источник — Sport.ua
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