В субботу в Баку состоится предпоследний матч 1/4 финала Евро-2020 – Чехия сыграет с Данией. Эту пару можно назвать наиболее неожиданной на этой стадии – по сути, это единственная пара, где нет ни одной сборной, которая бы перед стартом турнира входила в когорту топ-фаворитов.

Чехия

Сборная Чехии может пробиться в полуфинал Евро впервые с 2004 года, когда великолепная команда Павела Недведа и Яна Коллера в овертайме проиграла будущим чемпионам, Греции. Нынешняя чешская команда не столь сильная по именам, но на групповом этапе оставила очень неплохое впечатление. Да и свой лидер есть – Патрик Шик, который сейчас идет вторым в бомбардирской гонке Евро-2020 с 4 голами, и при этом является автором, наверно, самого красивого гола турнира – его роскошный удар с центра поля в матче с Шотландией забыть сложно.

Несмотря на хорошее выступление на групповом этапе, вряд ли кто-то всерьез ставил на Чехию в матче 1/8 финала против Нидерландов. Однако именно команда Ярослава Шилгавы вышла в четвертьфинал. Да, чехи провели очень достойный матч, но очень сильно им помог Маттейс Де Лигт, который оставил Нидерланды в меньшинстве почти на весь второй тайм. Чехия блестяще воспользовалась таким подарком и продолжила борьбу на турнире.

Дания

Выступление сборной Дании на Евро-2020 – это история невероятных взлетов и падений. Для подопечных Каспера Юльмана турнир начался с кошмара имени Кристиана Эриксена. В этом шоковом состоянии датчане проиграли Финляндии, хотя до той самой ситуации владели тотальным игровым преимуществом. В матче со сборной Бельгии датчанам также не повезло: даже без своего лидера они выдали очень сильный матч, особенно первую его половину, однако снова остались без очков.

Однако после этого судьба начала отдавать подопечным Юльмана долги. Победы 4:1 над Россией и 3 очков хватило для выхода из группы. А теперь сетка плей-офф для Дании складывается легче, чем для любой другой сборной на турнире. В 1/8 финала датчане катком прошлись по сборной Уэльса – 4:0. В четвертьфинале их ждет Чехия, в матче против которой скандинавы также будут в роли фаворита.

Для Дании выход в полуфинал также может стать историческим событием. После триумфального Евро-1992 датчане лишь однажды пробивались в плей-офф – в 2004 году, когда сыграли скандальные 2:2 со Швецией и оставили за бортом сборную Италии. После этого на стадии четвертьфинала Дания была разгромлена 3:0 не кем иным, как сборной Чехии – отличный шанс взять реванш.

Прогноз

При всем уважении к сборной Чехии, ее выход в четвертьфинал – уже прыжок выше головы, и продолжить борьбе на турнире ей будет сложно. Дания – заслуженный фаворит матча, и мы считаем, что датчане одержат победу в основное время. Коэффициент – 2,16.

Чехия: Вацлик - Цоуфал, Челустка, Калас, Кадержабек - Голеш, Соучек, Масопуст, Барак, Шевчик - Шик

Дания: Шмейхель - Вестергор, Кьер, Кристенсен, Меле - Дилейни, Хейбьерг, Стрюгер-Ларсен - Брейтвейт, Дольберг, Дамсгор

3 июля, суббота