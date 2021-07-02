ФОТО. Бразильский вингер попрощался с ПФК Львов

Бразильский футболист Велвес Сантос Дамацена по прозвищу Баяно попрощался с клубом УПЛ «Львов».
Бразилец в июле 2019 года перешел в ФК «Львов», подписав с клубом 5-летний контракт. За это время он провел 21 матч (19 поединков УПЛ и 2 игры Кубка), без забитых голов.
Баяно выложил фотографии в Instagram и написал: «Было хорошо играть с вами».
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Источник — Instagram
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