Девятый новичок. Кривбасс подписал бывшего полузащитника Шахтера

Защитник Иван Семенихин будет играть за клуб из Кривого Рога

  • 01.07.2021 21:00
  • 1255 просмотров
  • 2 комментария
Девятый новичок. Кривбасс подписал бывшего полузащитника Шахтера
© ФК Кривбасс. Иван Семенихин

Криворожский «Кривбасс» продолжает масштабное усиление состава перед стартом в Первой лиге 2021/22.

Девятым новичком клуба стал молодой талантливый 22-летний центральный

Иван родился 28 сентября 1998 в Нежине Черниговской области. Воспитанник академии «Шахтер» Донецк (с 2015 года), ХГВУФК-1 Харьков (до 2015 года). Рост - 189 см, вес - 78 кг. Последний клуб - «Шахтер» U-21, в котором был вице-капитаном.

Профессиональная карьера: «Шахтер» Донецк U-19 (2015-2017, 2020-2021) - 39 матчей / 5 голов, «Арсенал-Киев» U-19 (2016-2017) - 13/3, ФК «Мариуполь» U-21 (2017-2019) - 49/7. Семенихин выступал за молодежную сборную Украины U-21 (2019) - 4 матча. Участник Юношеской Лиги УЕФА в составе «Шахтера» U-19.

Напомним, ранее «Кривбасс» подписал вратаря Богдана Сарнавского, защитников Андрея Мостового, Ивана Зотька; полузащитников Артема Щедрого, Миляна Говедарицу, Артема Гордиенко, Никиту Татаркова, Дениса Васина.

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Источник — ФК Кривбасс

(2 голоса)

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Комментарии
    Анатолий Маковський
    online
      Анатолий Маковський, 01.07.2021 21:22
    -2
    Спонсор Кривбаса В. Зеленський?🤔
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    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 01.07.2021 21:12
    0
    Денис Васин Кривбас?
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 01.07.2021 21:12
    0
    Денис Васин Кривбас?
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