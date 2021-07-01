Девятый новичок. Кривбасс подписал бывшего полузащитника Шахтера

Криворожский «Кривбасс» продолжает масштабное усиление состава перед стартом в Первой лиге 2021/22.
Девятым новичком клуба стал молодой талантливый 22-летний центральный
Иван родился 28 сентября 1998 в Нежине Черниговской области. Воспитанник академии «Шахтер» Донецк (с 2015 года), ХГВУФК-1 Харьков (до 2015 года). Рост - 189 см, вес - 78 кг. Последний клуб - «Шахтер» U-21, в котором был вице-капитаном.
Профессиональная карьера: «Шахтер» Донецк U-19 (2015-2017, 2020-2021) - 39 матчей / 5 голов, «Арсенал-Киев» U-19 (2016-2017) - 13/3, ФК «Мариуполь» U-21 (2017-2019) - 49/7. Семенихин выступал за молодежную сборную Украины U-21 (2019) - 4 матча. Участник Юношеской Лиги УЕФА в составе «Шахтера» U-19.
Напомним, ранее «Кривбасс» подписал вратаря Богдана Сарнавского, защитников Андрея Мостового, Ивана Зотька; полузащитников Артема Щедрого, Миляна Говедарицу, Артема Гордиенко, Никиту Татаркова, Дениса Васина.
Источник — ФК Кривбасс
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.