Украина в четвертьфинале Евро! Фанаты устроили праздник в центре Киеве

Ждем праздник в четвертьфинале

  • 30.06.2021 12:29
  • 2990 просмотров
  • 3 комментария
Украина в четвертьфинале Евро! Фанаты устроили праздник в центре Киеве

Сборная Украины получила солидную поддержку в плей-офф чемпионата Европы. Более 7 тысяч болельщиков пришли на столичную Спортивную площади, чтобы посмотреть матч национальной команды против Швеции в 1/8 финала.

Трансляция была организована официальным партнером сборной Parimatch, а также при поддержке киевской городакой власти и Дворца Спорта. Все желающие смогли бесплатно посмотреть матч на экране ТРЦ Gulliver размером 4000 квадратных метров.

Помешать украинским болельщикам посмотреть футбол пыталась непогода. За несколько часов до начала матча в Киеве начался ливень, но, как известно, наши фанаты не из пугливых и ничто их не остановит в желании зарядить свою команду на победу.

На протяжении всей игры болельщики поддерживали сборную Украины и создали атмосферу настоящего футбольного матча. Все пели гимн, взрывались эмоциями, когда на поле возникали голевые моменты и живо обсуждали игру во время перерыва.

Такой матчдей состоялся в рамках Евро 2020 уже в третий раз. Ранее Parimatch также организовал для болельщиков просмотр матчей против Нидерландов на главном стадионе страны НСК "Олимпийский" и против Австрии на Спортивной площади.

И, самое главное, наша команда почувствовала эту поддержку и смогла преодолеть барьер 1/8 финала! Игра украинских футболистов оставила приятные впечатления и подарила невероятные эмоции болельщиков. Гол Зинченко заставил буквально взорваться Спортивную площадь. Фанаты ни на минуту не прекращали болеть за команду, переживали за травмированного Беседина, радовались голу Довбика и радовались победе до утра. Мы сделали это, мы остаемся на Евро! Англия - берегись!

 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Maximus
    online
      Maximus, 30.06.2021 13:02
    +4
    vizuals, 30.06.2021 12:45
    Трохи не по темі, але учора я вмикнув телек в ранці, і там на якийсь комісії у Раді виступав Рабіновіч, який промовив - "А на рахунок матчу Україна - Швеція - шведи постараються". Він був впевнений, що наших розкатають, тому і так нахабно це сказав. Це усе, що треба знати про цю оппозицію до України
    Та пускай поразрывает пердаки этим вонючим коллаборантам. Всё будет УКРАИНА!!!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 30.06.2021 12:49
    +2
    19:40 минута
    youtube.com/watch?v=85pw625enqA
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 30.06.2021 12:45
    +5
    Трохи не по темі, але учора я вмикнув телек в ранці, і там на якийсь комісії у Раді виступав Рабіновіч, який промовив - "А на рахунок матчу Україна - Швеція - шведи постараються". Він був впевнений, що наших розкатають, тому і так нахабно це сказав. Це усе, що треба знати про цю оппозицію до України
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 30.06.2021 12:45
    +5
    Трохи не по темі, але учора я вмикнув телек в ранці, і там на якийсь комісії у Раді виступав Рабіновіч, який промовив - "А на рахунок матчу Україна - Швеція - шведи постараються". Він був впевнений, що наших розкатають, тому і так нахабно це сказав. Це усе, що треба знати про цю оппозицію до України
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 30.06.2021 13:02
    +4
    vizuals, 30.06.2021 12:45
    Трохи не по темі, але учора я вмикнув телек в ранці, і там на якийсь комісії у Раді виступав Рабіновіч, який промовив - "А на рахунок матчу Україна - Швеція - шведи постараються". Він був впевнений, що наших розкатають, тому і так нахабно це сказав. Це усе, що треба знати про цю оппозицію до України
    Та пускай поразрывает пердаки этим вонючим коллаборантам. Всё будет УКРАИНА!!!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 30.06.2021 12:49
    +2
    19:40 минута
    youtube.com/watch?v=85pw625enqA
    Ссылка
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