Супергол! Вот это игра! Твиттер Ман Сити в восторге от игры Зинченко

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме).

Защитник сборной Украины Александр Зинченко за отличную игру получил награды «Лев матча» от УАФ и «Звезда матча» от УЕФА. Зинченко забил гол в первом тайме, а потом отдал голевую передачу Артему Довбику на 120-й минуте игры.

Веб-портал WhoScored поставил Александру оценку 9.0.

Весь Твиттер «Ман Сити» в восторге от игры Зинченко.

