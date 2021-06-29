Иван БОБКО: «Верю, что сборная Украин сможет выиграть у Швеции»

Украинский полузащитник – о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020

  • 29.06.2021 15:41
  • 453 просмотра
  • 2 комментария
Иван БОБКО: «Верю, что сборная Украин сможет выиграть у Швеции»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-нападающий шведского «Эскильстуна» Иван Бобко поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

«Считаю, что успехи сборной Швеции на Евро закономерны. У шведов сильные футболисты, из их чемпионата больше всего игроков из скандинавских стран уезжают играть в Европу. Думаю, оценивать шансы Украины и Швеции сейчас сложно. Нынешний Евро непредсказуем. Однако я верю, что сборная Украины настроится и сможет выиграть, тем более, что такой опыт у украинцев уже был», - сказал Бобко.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина состоится сегодня, 29 июня, в Глазго и начнется в 22:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 29.06.2021 16:10
    +1
    Всі чекають, надіяться, вірять, сподіваються.... а потім на поле виходять 11 обісраних черепах і за 20 хвилин доводять вболівальників до інфаркту...
    Ссылка
    Владимир Коновалец
      Владимир Коновалец, 29.06.2021 15:53
    0
    Так, досвіду достатньо - битва під Полтавою, ЕВРО 2012 в Київі.... Все буде добре, якщо шведи захочуть закінчити свої виступи на ЕВРО...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 29.06.2021 16:10
    +1
    Всі чекають, надіяться, вірять, сподіваються.... а потім на поле виходять 11 обісраних черепах і за 20 хвилин доводять вболівальників до інфаркту...
    Ссылка
    Владимир Коновалец
      Владимир Коновалец, 29.06.2021 15:53
    0
    Так, досвіду достатньо - битва під Полтавою, ЕВРО 2012 в Київі.... Все буде добре, якщо шведи захочуть закінчити свої виступи на ЕВРО...
    Ссылка
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