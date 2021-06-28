В понедельник, 28 июня Франция в матче 1/8 финала Евро-2020 играет со Швейцарией. Матч начался в 22:00 по Киеву.
Составы команд:
Франция: Льорис – Павар, Кимпембе, Варан, Ленгле – Погба, Канте, Рабьо – Гризманн, Мбаппе, Бензема
Швейцария: Зоммер – Родригес, Аканджи, Эльведи – Цубер, Джака, Фройлер, Видмер – Шакири, Эмболо, Сеферович
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
0:1 - Сеферович, 15-я минута:
Обзор первого тайма:
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Источник — Sport.ua
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