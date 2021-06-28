Хорватия – Испания. Курьезный автогол. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Евро-2020

  • 28.06.2021 19:55
  • 7283 просмотра
  • 2 комментария
Хорватия – Испания. Курьезный автогол. Видео голов и обзор (обновляется)
© Getty Images/Global Images Ukraine

28 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сойдутся сборные Хорватии и Испании.

Поединок пройдет в Копенгагене и начнется в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.

Хорватия – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Педри, 20 мин (автогол)

ГОЛ! 1:1. Сарабия, 40 мин.

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Источник — Sport.ua

(24 голоса)

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Комментарии
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 28.06.2021 20:08
    0
    Уж слишком тупой гол
    Интересно, ставочки будут проверять?
    Ссылка
    Irrlicht
    online
      Irrlicht, 28.06.2021 19:32
    +3
    перший гол було забито внаслідок неймовірної комбінації... іспанців.
    Ссылка
    Irrlicht
    online
      Irrlicht, 28.06.2021 19:32
    +3
    перший гол було забито внаслідок неймовірної комбінації... іспанців.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 28.06.2021 20:08
    0
    Уж слишком тупой гол
    Интересно, ставочки будут проверять?
    Ссылка
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