29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сойдутся сборные Швеции и Украины.
Поединок пройдет в Глазго и начнется в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Швеция – Украина. 1/8 финала Евро-2020. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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