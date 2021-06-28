Во вторник, 29 июня, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют национальные сборные Англии и Германии. Стартовый свисток нидерландского рефери Данни Маккели прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Англии стабильно входит в число фаворитов чемпионатов Европы, однако на деле ей ни разу не удалось добраться до финала турнира. Поэтому перед командой Гарета Саутгейта будет стоять задача установить личный рекорд. Но даже выйти в четвертьфинал может оказаться непосильной задачей, ведь противостоять родоначальникам футбола будет Германия.

На групповом раунде англичане показали очень неплохой футбол, хотя от них, возможно, ждали большего. Минимальные победы над Хорватией (1:0) и Чехией (1:0), а также безголевая ничья с Шотландией позволили подопечным Саутгейта набрать семь очков и выйти в плей-офф с первого места группы D. Отсутствие пропущенных голов вселяет оптимизм, однако два забитых мяча в трех поединках вряд ли можно назвать хорошим показателем.

По всем законам логики, после первого места Англия должна была получить комфортного соперника в первом матче плей-офф, однако ей досталась Германия, которая едва не вылетела уже после групповой стадии. После поражения от Франции (0:1) и победы над Португалией (4:2) Бундестим нужно было брать очки в поединке с Венгрией, и сенсационные мадьяры до 84 минуты вели в счете. Лишь в концовке встречи Леон Горецка своим голом вырвал важнейшую ничью, а вместе с ней и билет в 1/8 финала.

Зато победителя этого противостояния очень порадует турнирная сетка. В четвертьфинале он сразится с сильнейшим в паре Украины и Швеции, а в полуфинале (если Англия или Германия туда дойдет, конечно) – против триумфатора полуфинала Чехия – Дания. Очень неплохо, особенно если сравнить с другой стороной сетки.

Букмекеры немного больше верят в проход Англии, но по сути шансы практически 50 на 50. Не исключено, что будет дополнительное время и даже серия пенальти, однако, учитывая неуверенную игру Германии на групповом этапе, советуем поставить на победу Англии в основное время.

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Фоден, Маунт, Стерлинг, Кейн.

Германия: Нойер – Гинтер, Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Горецка, Кроос, Госенс, Хаверц, Мюллер, Гнабри.

29 июня, вторник