Где смотреть онлайн матч Евро-2020 Франция - Швейцария

В понедельник, 28 июня, в Бухаресте состоится поединок 1/8 финала Евро-2020, в котором сборная Франции встретится с командой Швейцарии. Начало встречи - в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах «Футбол 1/2» и «Украина», а также с помощью видеосервиса OLL.TV.

Франция - Швейцария. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция - Швейцария.