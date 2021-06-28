Франция
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Швейцария
28.06.2021 22:00

Франция - Швейцария. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Чемпионы мира должны быть лучше, согласно своему статусу

  • 28.06.2021 00:02
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Франция - Швейцария. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 28 июня, в Бухаресте на Национальном стадионе состоится поединок 1/8 финала Евро-2020, в котором сборная Франции выяснит отношения с командой Швейцарии.

Сборная Франции

Подопечные Дидье Дешама без каких-либо сомнений выступили на групповой стадии чемпионата Европы, и стали победителями группы F. Они стартовали с минимальной победы 1:0 над сборной Германии в Мюнхене, после чего поделили очки с командами Венгрии (1:1) и Португалии (2:2).

Как следствие, набрав 5 очков, французы добились лучшего результата среди конкурентов по квартету, и вышли в 1/8 финала турнира. Вместе с ними в плей-офф также прошли команды Германии и Португалии.

На сегодня французская дружина имеет серию из 10 матчей без неудач. 11 ноября прошлого года в спарринге она уступила 0:2 сборной Финляндии. После той неудачи «трехцветные» имеют в активе 7 побед и три ничьих.

В предстоящем матче в рядах французов на поле точно не появятся Дембеле и Динь, под вопросом находится участие в игре Лемара, Тюрама и Эрнандеса.

Сборная Швейцарии

Команда Владимира Петковича по итогам групповой стадии, выступая в квартете А, добилась одного из лучших результатов среди команд, которые заняли в свои группах третьи места. Она на почин Евро-2020 сыграла вничью 1:1 со сборной Уэльса, затем попали под каток атак команды Италии (0:3) и добились убедительной победы над турками (3:1). Как следствие, с 4-мя очками в активе, швейцарцы добились третьего показатели среди всех сборных, занявших третьи места в своих группах.

До крупного поражения от Италии (0:3) альпийцы имели серию из восьми поединков без неудач. До этого в последний раз они оступались аж 11 ноября 2020 года, когда проиграли 1:2 сборной Бельгии в товарищеском поединке. Впрочем, в эту серию вошла техническая победа в Лиге наций УЕФА над сборной Украины, которая была добыта в кабинетах вначале УЕФА, а затем и КАС.

В отличие от французов, в лагере швейцарцев все игроки здоровы и рвутся в предстоящий бой.

История встреч

Сборные провели друг с другом на различных уровнях семь поединков. На счету у французов три победы, швейцарцы вкуса побед над визави еще не познали. Сразу четыре поединка завершились вничью.

Ориентировочные составы:

Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Дюбуа, Рабьо, Канте, Погба, Гризманн, Мбаппе, Бензема.

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканжи, Родригес, Мбабу, Джака, Фройлер, Цубер, Шакири, Сеферович, Эмболо.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.60 по линии Parimatch.

28 июня, понедельник

Франция -  Швейцария
Бухарест. Национальный стадион. 22:00
Прямая ТВ-трансляция – «Футбол 1», «Футбол 2», видеосервисы OLL.TV
ФРАНЦИЯ -  ШВЕЙЦАРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Фернандо Рапаллини (Аргентина)
Прогноз Sport.ua – 1:0

 

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Источник — Sport.ua

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