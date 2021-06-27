Бывший футболист Олимпика проходит просмотр в клубе Львов

Бывший полузащитник донецкого «Олимпика» Тарас Завийский может продолжить карьеру во «Львове».
Хавбек уже тренируется с львовянами и даже сыграл в контрольном матче против «Миная» (2:0).
26-летний Тарас Завийский покинул «Олимпик» на правах свободного агента. В минувшем сезоне он провел 17 поединков в УПЛ, без забитых голов.
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Источник — Footboom
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