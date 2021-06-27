Заря уступил сербскому Пролетеру на сборах в Турции

Подготовка к новому сезону пока проходит не слишком удачно

  • 27.06.2021 15:00
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Заря уступил сербскому Пролетеру на сборах в Турции
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Заря» в рамках тренировочного сбора в Турции провела контрольный матч. Луганский клуб уступил представителю Сербии - команде «Пролетер».

У луганчан голом отметился новичок Денис Янаков.

«Заря» – «Пролетер» (Сербия) – 1:2 (0:2)
Голы: Янаков (80) – (14, 22).

«Заря»: Мацапура (Сапутин, 61), Алефиренко, Алибеков (Янаков, 58), Аллахъяр, Имереков, Хомченовский, Нагнойный, Назарина, Руфати, Шахаб, Емец (Хлань, 64).

Напомним, ранее «Заря» дважды сыграла вничью с «Александрией».

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Источник — Sport.ua

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