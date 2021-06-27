27 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сойдутся сборные Нидерландов и Чехии.
Поединок пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нидерланды – Чехия. Евро-2020. 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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