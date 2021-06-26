В воскресенье 27 июня сборная Украины по пляжному футболу проведет финальный матч отборочного турнира чемпионата мира. В португальском городе Назаре ее соперником будет команда Испании.

Обе команды уже обеспечили себе выход в финальный турнир мирового первенства, которое состоится в России в августе. На групповом этапе сборная Украины заняла второе место в группе А, затем в 1/4 финала нанесла поражение Швейцарии 6:5, а в полуфинале одолела хозяев площадки сборную Португалии 1:0. Испанцы тоже заняли второе место в своей группе С. После этого они в четвертьфинале победили Италию 5:4, а в полуфинале обыграли сборную Беларуси 3:1.

Начало матча в 21:30 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Украина.