Испания - Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финала отборочного турнира ЧМ по пляжному футболу

  • 26.06.2021 23:25
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Испания - Украина. Текстовая трансляция матча
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В воскресенье 27 июня сборная Украины по пляжному футболу проведет финальный матч отборочного турнира чемпионата мира. В португальском городе Назаре ее соперником будет команда Испании.  

Обе команды уже обеспечили себе выход в финальный турнир мирового первенства, которое состоится в России в августе. На групповом этапе сборная Украины заняла второе место в группе А, затем в 1/4 финала нанесла поражение Швейцарии 6:5, а в полуфинале одолела хозяев площадки сборную Португалии 1:0. Испанцы тоже заняли второе место в своей группе С. После этого они в четвертьфинале победили Италию 5:4, а в полуфинале обыграли сборную Беларуси 3:1.  

Начало матча в 21:30 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Украина.

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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